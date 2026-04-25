西班牙不挺伊戰 美擬暫停北約資格

位於福克蘭群島上的已故英國首相柴契爾夫人的半身雕像（左）以及悼念一九八二年參與福克蘭戰爭的英國陣亡將士紀念碑（中）。（美聯社檔案照）

美國、以色列聯合對伊朗的戰爭，加劇美國與北大西洋公約組織（NATO）的緊張關係。路透廿四日獨家披露，一份五角大廈內部郵件勾勒出，美國「懲罰」北約盟邦不挺對伊朗戰爭的幾個選項，包括暫停西班牙的北約成員資格，以及重新評估美國對英國主張擁有福克蘭群島主權的外交立場等。

路透引述一名美國官員說法，這些選項列在五角大廈一份備忘錄中，正由高層檢視，意在對北約盟國發出強烈訊號，「削弱歐洲方面理所當然的心態」。

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備忘錄對一些盟邦不願或拒絕給予美國對伊朗戰爭所需准入、駐紮和飛越權（ABO）上，表達不滿。電郵中說，ABO「是北約最低基本要求」。

其中一個選項是暫停「棘手」國家擔任北約重要或具聲望職位。西班牙社會勞工黨政府拒絕美軍使用該國基地或領空，執行攻打伊朗行動，引起川普政府不滿。電郵認為，暫停西班牙的北約成員資格，對美國的軍事行動影響有限，卻有重要象徵性。

透露消息的官員未透露將如何暫停該國資格。西班牙總理桑傑士被問及此事，表示「我們不依據電郵行事，而是根據官方文件和政府立場，在此事中是美國政府立場」。

美考慮重估福克蘭主權

另一個選項，是重新評估美國對長期以來歐洲「帝國屬地」的外交支持，例如阿根廷附近的福克蘭群島。英國和阿根廷一九八二年為了福克蘭群島主權爭議爆發戰爭，阿根廷戰敗，英國取得該群島控制權。美國國務院網站目前對該群島的描述為，由英國管理，但是阿根廷仍宣稱擁有主權。

川普曾因英國首相施凱爾不願加入伊朗戰爭，批評他懦弱；英國原本也不同意美國使用英國基地執行攻伊任務，但之後改變態度，允許用於旨在保護平民的防禦性任務。

至於川普曾表示考慮退出北約，該名官員表示，電郵並未建議退出，也未提議關閉駐歐洲基地；至於是否撤離部份歐洲駐軍，這名官員拒絕透露。

五角大廈發言人威爾森回應這份報導，表示「戰爭部將確保總統有可靠選項，來確保我國盟邦不再是紙老虎，而是盡他們的一份力」。

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