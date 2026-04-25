美軍擬新攻擊計畫 鎖定荷姆茲海峽

美國媒體批露，伊朗本週在荷姆茲海峽擴大布雷。圖為廿二日在荷姆茲海峽阿曼端海域滯留的商船。（路透）

美國有線電視新聞網（CNN）廿三日報導，美軍官員正在制定新的打擊計畫，以便在停火協議破局情況下，對關鍵能源航道荷姆茲海峽的伊朗軍事力量發動攻擊。

報導引述知情人士說法，選項包括特別針對伊朗在荷姆茲、波斯灣南部及阿曼灣的動態目標進行攻擊，包含小型快速攻擊艇、埋雷船和其它非對稱武器等。這些武器和設備得以讓伊朗有效關閉航道，作為與美方的談判籌碼。

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雖然美軍在先前的打擊行動中已鎖定伊朗海軍，但戰爭初期的空襲多半集中在伊朗內陸。新的攻擊計畫則會更加著重戰略水域周邊的轟炸行動。

也研議打擊伊能源設施

相關人士認為，單靠對海峽周圍的軍事打擊，不太可能有辦法立即重啟水道，「除非能夠徹底證明伊朗的軍事力量百分之百遭到摧毀，或是幾乎肯定美國的軍事力量得以掌控，否則就得取決於川普願意承擔多大風險」。

其它研議的選項還包括，執行川普先前對伊朗軍民兩用及能源設施等基礎建設的打擊威脅，迫使伊朗回到談判桌；鎖定伊朗個別軍事領導人，以及德黑蘭政權內被美方視為協商強硬派的「阻撓者」，例如伊朗伊斯蘭革命衛隊（IRGC）指揮官瓦希迪。

對此，五角大廈官員回應，「出於行動安全考量，我們不便討論未來或假設性活動」、「美軍持續提供總統選項，各個選項仍在檯面上」。

美軍也可能對伊朗剩餘的軍事力量發動攻擊，像是在首波美以打擊行動中躲過一劫，或可能被移至新地點的飛彈、發射器和生產設備。CNN先前引述美國情報評估，伊朗仍有約半數飛彈發射器及數千架自殺無人機未遭破壞。

川普對於重啟戰爭態度審慎。儘管如此，數名消息人士透露，川普的延長停火並非無限期，美軍準備在接獲指令後重啟行動。報導指出，川普政府在戰前低估了德黑蘭關閉水道的決心，否則美軍若從二月廿八日開戰之初，在荷姆茲海峽周邊部署軍力嚇阻或應對水道封鎖，便有機會防止局勢演變為當前局面。

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