川普華府調停 以黎延長停火三週

美國總統川普23日在白宮接見以色列與黎巴嫩駐美大使後，宣布以黎停火延長3週。圖為右美國駐黎巴嫩大使艾薩（右）微笑手持川普簽名的「讓美國再度偉大」帽子，其身旁為黎巴嫩駐美大使穆阿瓦德（右二）與國務卿魯比歐。（法新社）

美國總統川普廿三日在華府與以黎兩國駐美大使會晤時宣布，以色列與黎巴嫩已同意在廿四日將停火延長三週，並稱有機會促成美以黎三國領袖會晤。但在最初的停火期間就違反協議的以色列與真主黨隨即打臉川普，其中以國稱其無人機在黎南遭真主黨擊落以及空襲黎南，真主黨則嗆聲停火沒意義，一定會回應以色列的攻擊，甚至要求黎國退出與以色列直接談判。

稱以黎今年有望達成協議

川普廿三日告訴記者，「會談非常成功！美國將與黎巴嫩合作，幫助其保護自己免受真主黨威脅。」他還透露，計畫在三週內邀請以色列總理納塔雅胡和黎巴嫩總統奧恩前往白宮會面，認為兩國有很大機會在今年達成和平協議。

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據黎巴嫩官員表示，貝魯特在下一階段談判中的首要目標是確保以色列撤軍、釋放被拘留的黎巴嫩人以及劃定陸地邊界。相對地，以色列方面則堅持談判焦點應放在根除真主黨的威脅，而非單純討論撤軍。

真主黨對此並不領情。黎巴嫩真主黨國會黨團領袖拉德廿四日呼籲黎國「退出」與以色列直接談判，稱與以國直接協商「丟臉」，以黎在戰爭持續期間的任何官方接觸或會面都不可能獲得黎巴嫩全國共識。拉德還痛罵所謂以黎停火根本不是停火，而是賦予以軍特殊的開火豁免權。

黎巴嫩議員批延長停火沒意義

黎巴嫩國會真主黨籍議員法耶德對川普的延長停火宣布不屑一顧，稱有鑑於以色列持續有敵對行為，以黎延長停火「沒意義」，以方的持續攻擊讓反以的抵抗勢力有權在適當時間做出回應。

以黎最初的十天停火十七日生效，原定廿六日到期；雙方在停火期間曾違反協議，包括以色列空襲黎南，以及真主黨則對以軍發射攻擊無人機。就在川普宣布以黎延長停火後，以軍廿四日先警告黎南村民撤離，隨後攻擊黎南，黎國衛生部稱造成兩人死亡。同日，以軍宣稱其遙控操作的無人機在黎南被真主黨發射的小型地對空飛彈擊落。

在以黎局勢動盪同時，納坦雅胡廿四日在社群媒體發文公布年度體檢報告，首次公開自己患有攝護腺癌，在兩個半月前接受治療，如今已徹底治癒。他解釋，之所以推遲兩個月公布此事，是為了避免在對伊朗戰爭的高峰期間引起不必要的關注。

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