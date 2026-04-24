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    首頁 > 國際

    差別對待 傳川普對北約盟國分級

    2026/04/24 05:30 編譯張沛元／綜合報導
    據傳白宮已對北大西洋公約組織（NATO）盟國擬定所謂的分類名單，在伊朗戰爭中配合美國的國家會被視為「模範盟友」，不支持華府的盟國則可能遭到報復。圖為美國總統川普（右）與北約秘書長呂特（左）。（美聯社檔案照）

    據傳白宮已對北大西洋公約組織（NATO）盟國擬定所謂的分類名單，在伊朗戰爭中配合美國的國家會被視為「模範盟友」，不支持華府的盟國則可能遭到報復。圖為美國總統川普（右）與北約秘書長呂特（左）。（美聯社檔案照）

    美國政治新聞網站Politico廿二日獨家披露，白宮已針對北大西洋公約組織（NATO）盟國擬定所謂的「搗蛋鬼與模範生」名單，在伊朗戰爭中配合美國的國家會被視為「模範生」，不挺華府的盟國則是「搗蛋鬼」，可能遭到報復，在派駐美軍、聯合軍演或軍售問題上，棄「搗蛋鬼」而就「模範生」。

    教訓不配合的搗蛋鬼

    三名知情歐洲外交官與一名美國國防官員指出，美方在北約秘書長呂特本月稍早訪問華府前，就在製作這份概述成員國對北約的貢獻，並將其分為不同等級的名單。報導指出，值此川普政府正設法懲罰拒挺美國攻伊的盟國之際，製作「搗蛋鬼與模範生」名單是他警告將會教訓不配合盟國的最新事例，也是日益脆弱的北約另一個壓力點。從川普主張併吞格陵蘭到揚言徹底退出，北約此前已飽受川普威脅。

    據報導，美國戰爭部長赫格塞斯去年底就提出「盟國分級」構想，將積極增加國防支出的以色列、南韓、波蘭、德國與波羅的海國家視為「模範盟友」，可望獲得美方的特殊優待，未能履行集體防禦責任的盟國，則將「面臨後果」。爆料的外交官說，白宮的「搗蛋鬼與模範生」名單便是反映這種思維。

    模範盟友有特殊優待

    知情人士說，正在規劃獎懲選項的川普政府對細節諱莫如深，官員也未能清楚說明「模範生」能得到什麼好處，「搗蛋鬼」又會面臨什麼後果。另一名歐洲官員則說，對於該怎麼懲罰「搗蛋鬼」，川普政府還沒有具體的想法；調動軍隊是選項之一，但由於目前沒有可行方案能替代美軍撤出歐洲，很可能只是從某個國家調往另一個國家。

    北約並未回應置評要求，目前並不清楚哪些國家是模範生或搗蛋鬼，也不清楚呂特是否知情。但報導指稱，甚得川普歡心的羅馬尼亞與波蘭，最終可能拿到最大好處。波蘭是國防開支最高的北約成員國之一，幾乎承擔駐紮當地的一萬名美軍的開支。至於羅馬尼亞，不但曾讓美國在空襲伊朗時使用該國的柯格尼查努空軍基地，最近還在擴建這座基地，以容納更多美軍。

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