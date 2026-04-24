荷姆茲海峽除雷需時半年 經濟影響恐持續至年底

美國戰爭部在對國會議員的機密簡報中評估，全面清除荷姆茲海峽的水雷恐耗時6個月，暗示汽油與石油價格在期中選舉前，恐將維持在高檔。（法新社）

華盛頓郵報廿二日獨家披露，根據美國戰爭部的評估，徹底清除伊朗在關鍵航道荷姆茲海峽布設的水雷可能需時六個月，而且掃雷工作還得要等伊朗戰爭結束後才能展開—這意味中東衝突的經濟影響可能持續到今年底或更久，美國國內油價怕是難在攸關美國國會參眾兩院主控權的十一月初期中選舉投票前，降回戰前水準。

報導中指出，根據三名知情人士，戰爭部的一名高官廿二日在對國會眾議院軍事委員會進行機密簡報時，分享上述除雷評估。其中兩名知情人士說，此一令共和、民主兩黨國會議員皆不滿的除雷時間表再次表明，即使美伊達成任何和平協議，汽油與石油價格短期內還是會處於高檔。

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根據美國汽車協會（AAA），廿二日的美國汽油平均價格為每加侖四．〇二美元，開戰前的二月則是二．九八美元。川普本月對油價漲跌說詞反覆，先說在期中選舉之前時「可能保持不變或可能高一點」，之後又說選前油價會「大降」；財政部長貝森特則表示，可能要到九月底才會有每加侖三美元的汽油。

除了經濟影響，隨著期中選舉逼近，此一結果也會對美國政治造成重大影響，特別是共和黨。川普當初靠承諾聚焦內政與避免海外戰爭吸票，民調顯示，大多數民眾並不樂見川普決定攻擊伊朗，川普基本盤已因伊朗戰爭而分裂。

三名不具名官員說，戰爭部在簡報中告訴國會議員，伊朗可能在荷姆茲海峽及其周邊地區布設廿枚或更多水雷；其中有些水雷是利用GPS技術遠端布設，以致美軍難以探測到伊朗行動，另一些據信是伊軍使用小型船隻布設。

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