美海軍配備愛國者飛彈 反制中國

美國海軍已正式與洛克希德馬丁公司簽署合約，將陸軍的「愛國者」飛彈，整合到海軍的神盾戰鬥系統中，愛國者系統將首次部署於水面，以反制中國的極音速武器威脅。（彭博檔案照）

首次部署於水面 對付中國極音速武器

美國海軍已正式與國防工業巨擘洛克希德馬丁公司（Lockheed Martin）簽署合約，將陸軍飛彈攔截器「愛國者」（Patriot）飛彈，整合至美國海軍的神盾（Aegis）戰鬥系統中，這項里程碑標誌著愛國者系統將首次部署於水面，以反制中國的高超音速（極音速）武器。

路透二〇二四年十月率先披露，基於中國在太平洋部署極音速武器恐對美軍構成威脅，美國海軍正推動在艦艇上配備「愛國者三型增程型」（PAC-3 MSE）攔截飛彈的計畫，以強化保護美軍艦隊的飛彈防禦網。

請繼續往下閱讀...

PAC-3 MSE可為配備神盾系統的軍艦提供額外保護；這些軍艦目前主要仰賴「標準」（Standard）飛彈系列的攔截器（包括SM-2、SM-3與SM-6），以及RIM-162「進化型海麻雀飛彈」（Evolved SeaSparrow Missile）。

目前美國海軍配備神盾系統的主力艦艇，為「勃克級」（Arleigh Burke-class）驅逐艦，以及持續減少的「提康德羅加級」（Ticonderoga-class）巡洋艦。做為二〇二七財政年度預算提案的一部分，海軍正尋求逾十七﹒三億美元（約新台幣五四五億元）資金，訂購首批共計四〇五枚PAC-3 MSE飛彈。

整合至神盾系統 18月內作戰

洛馬推動這項整合計畫已有數年，但這份新合約代表將陸軍攔截飛彈部署於海軍水面艦艇上的首個具體步驟。洛馬表示，現階段的目標是讓海軍在約十八個月內，即約二〇二七年底前，讓這種組合達到初始作戰能力（IOC）。

這項決策已醞釀多年。路透二四年的報導指出，PAC-3比現有的海軍攔截飛彈更具機動性，且其飛彈直接擊中目標，而非在目標附近引爆的「碰撞擊殺」（hit-to-kill）概念，使其對抗高速機動的彈道飛彈時特別具致命破壞力。

對海軍而言，PAC-3 MSE帶來後勤、成本與供應鏈的優勢，最近與伊朗的衝突更凸顯外界對美國彈藥消耗的擔憂，尤其是在防空攔截飛彈方面。若與中國這類對手發生大規模、高強度的衝突，將對彈藥庫存及致力於補充彈藥的美國工業基礎，造成更大壓力。因此，有額外的攔截飛彈來源來武裝軍艦，對海軍而言將是一大福音。

對愛國者飛彈的需求正急遽攀升。根據洛馬與五角大廈今年一月簽署的協議，該款攔截飛彈的產量預計在未來七年內增加兩倍，從每年約六百枚增至超過兩千枚。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法