未鬆口談判 伊朗︰握有新牌可上戰場

美國和伊朗的兩週停火協議22日到期，雙方是否能達成和平協議仍是未知數。美國退伍軍人和軍眷20日在國會山莊抗議，要求終止對伊朗的戰爭。（路透）

儘管美國已確定由副總統范斯率領代表團赴巴基斯坦首都伊斯蘭馬巴德，與伊朗進行第二輪談判，但據伊朗官方媒體說法，德黑蘭尚未派遣任代表團前往巴斯基坦。另一方面，美國總統川普廿一日接受訪問時，指控中國暗中援助伊朗，並對此表示不悅。

區域官員向美聯社透露，由范斯與伊朗國會議長卡利巴夫率領的代表團，預計將於當地時間廿二日抵達伊斯蘭馬巴德，展開談判。然而，目前美伊雙方均未公開確認談判的具體時程。伊朗國家電視台甚至駁斥各家媒體報導，表示「伊朗至今沒有派遣任何層級的代表團前往巴基斯坦」。

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伊朗官員向法新社指出，德黑蘭認為川普政府對協商未展現出真心誠意，華府也不願對伊朗眼中的過度要求做出讓步。伊朗首席談判代表卡利巴夫申明，德黑蘭不會在美國領導人的威脅陰影壟罩下談判，宣稱若衝突再起，伊朗手中握有「新牌」可在戰場上運用。

但巴基斯坦官員對談判將如期進行表達有信心。為確保談判順利，伊斯蘭馬巴德已加強安保措施，部署了數千名人員，其嚴格程度似乎超過了本月初的首輪談判，暗示可能有高層級人員參與。

美國智庫「戰略暨國際研究中心」（CSIS）白曼向法新社表示，伊朗所釋放的訊號部分是在對華府施壓，當前美伊僵局不再是軍事上的較勁，而是政治和談判桌上的角力。

此外，據美國戰爭部廿一日在社群媒體發布的消息，美軍在印度－太平洋司令部的管轄水域內，對遭到制裁的油輪「蒂法尼號」（Tifani）進行海上攔截，並實施海上禁運「登臨權」進行登船檢查，過程未受阻礙或反抗。

從戰爭部釋出的影像可見，數十名美軍分坐兩架直升機，垂降登陸蒂法尼號甲板，但沒有說明船上是否載運禁品或扣留船隻等細節。美聯社所引述的船隻追蹤資訊顯示，蒂法尼號位於斯里蘭卡和印尼之間的印度洋水域。

五角大廈表示，美國會致力阻撓向伊朗提供物質支持的非法網路及船隻，強調「國際水域不是受制裁船隻的避難處，會持續阻絕非法行為者及其船隻在海上的行動自由」。這也是美軍船艦十九日攔截並扣留隸屬伊朗國營航運公司的貨輪「圖斯卡號」（Touska）後，再度攔截伊朗相關船隻。

川普指控中國暗中援助伊朗

美國總統川普廿一日接受美國媒體CNBC專訪時，除表明無意延長停火，更指控中國暗中援助伊朗。他說，美方近期攔截了一艘試圖在停火期間為伊朗補充軍事物資的船隻，船上載有來自中國的「禮物」，「而這份禮物並不友善，我對此感到有點意外，我原以為與中國國家主席習近平之間已有共識」。就在一週前，川普才對外宣稱習近平已向他保證中國不會向伊朗運送武器。

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