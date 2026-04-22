美軍扣伊朗貨輪 疑載軍民兩用物資

美軍19日扣押伊朗貨 輪「圖斯卡號」，川 普對此表示，這份「 來自中國的禮物」不 是很友善。 （路透）

海事安全消息來源廿日表示，日前遭美軍登船扣押的貨輪「圖斯卡號」（Touska），可能載運華府認定的軍民兩用物資，可供軍方使用。

路透廿日報導，這艘小型貨輪懸掛伊朗旗，隸屬於遭美制裁的伊朗伊斯蘭共和國航運公司（IRISL），十九日在位於阿曼灣的伊朗查巴哈港（Chabahar）外海遭美軍登船扣押，根據船舶追蹤網站MarineTraffic資料，該船最近一次回報船隻位置為格林威治時間十三時〇八分。

請繼續往下閱讀...

美軍中央司令部表示，圖斯卡號違反美國的封鎖令，在六小時的期間內多次無視美方的警告。數名安全消息人士指出，他們初步研判這艘從亞洲出發的貨輪，當時可能正載著軍民兩用物品，而該艘貨輪先前即有運送兩用物品的紀錄。

消息人士並未透露船上載運物品的細節。不過，中央司令部先前已列出金屬、管材、電子元件等，指這些物品同時具有軍事和工業用途，可被扣押。

美國曾於二〇一九年底制裁「圖斯卡號」，稱其為「伊朗武器擴散者和採購代理人偏好採用的船運公司」，包括運輸用於伊朗飛彈發展計畫的物資。

消息人士指出，圖斯卡號船員包括一名伊朗籍船長和數名伊朗籍船員，但不清楚是否所有船員均為伊朗籍。伊朗伊斯蘭共和國航運公司受伊朗伊斯蘭革命衛隊控制，僱用的船員通常為伊朗人，但有時也僱用巴基斯坦船員。

根據海域情報數據公司SynMax的衛星影像分析，該貨輪三月廿五日位置在中國上海附近的太倉港，同月廿九到卅日抵達南方珠海高欄港，在高欄港裝載貨櫃後，四月十一、十二日曾停靠馬來西亞巴生港（Port Klang），裝載更多貨櫃。該船十九日抵達阿曼灣時，船上還載著貨櫃。

華盛頓郵報報導，高欄港以化工品裝卸港著稱，包括過氯酸鈉，該物質為製造伊朗飛彈計畫所需火箭固態燃料的關鍵前驅物。

伊朗外交部廿一日指控美軍攻擊該艘伊朗商船，為「非法行為並違反國際法」，要求立即釋放該船、船上人員和家屬；伊朗並警告，美軍此舉已經違反停火協議，華府要為情勢升高負責。伊朗軍方廿日的說法證實該艘貨輪來自中國，批評美國是「武裝海盜」，他們準備好為這種「明目張膽的侵略」與美對抗，但是因貨輪上有船員家屬而克制。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法