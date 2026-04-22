停火到期 川普喊不急結束戰爭

美國與伊朗的兩週停火協議到期前夕，美國總統川普指控伊朗違反停火協議，但樂觀預期德黑蘭最終將與美國達成「很棒的協議」，他不打算延長停火時間。（路透檔案照）

指控伊朗違反停火協議 但預期會達成很棒的協議

美國與伊朗的兩週停火協議廿二日到期，在雙方談判代表可能在巴基斯坦舉行第二輪談判的情況下，美國總統川普指控伊朗違反停火協議，但樂觀預期德黑蘭最終將與美國達成一項「很棒的協議」，「因為他們別無選擇」。他表明自己不急於結束戰爭，也不打算延長停火時間。

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不打算延長停火時間

川普廿一日接受財經媒體CNBC訪問時指出，美國「處於一個非常、非常強勢的談判地位」，並重申美國摧毀了伊朗的海軍和空軍，殲滅德黑蘭多名領袖，現存的領袖「理性多了」，「這是政權更迭，不論你想不想這麼說，這並非我當初說將達成的，但我已經間接做到了」。

然而，針對如果巴基斯坦的談判沒有進展，是否會延長停火的提問，川普並未給予肯定答覆。至於是否會執行炸毀伊朗發電廠與橋梁的威脅，川普表示：「這不是我的選擇，但這也會傷害他們。」

此外，美軍十九日在阿拉伯海攔截並扣押一艘懸掛伊朗國旗的貨輪「圖斯卡號」，川普表示，這艘船上載有一份「來自中國的禮物」，而且「不是很友善」。他以為自己與中國國家主席習近平已有「默契」，因此「有點驚訝」。川普近日曾聲稱，習近平已向他保證，中國不會運交武器給伊朗。

川普廿日也在「真實社群」發文，駁斥媒體稱他正承受與伊朗達成協議的壓力。他強調，儘管美伊協議可能很快實現，但他對達成這項目標「沒有感受到一絲壓力」。川普認為，歷任總統受限於國會或缺乏遠見，無法確實處理伊朗議題，誓言這次「會把事情做對」。

川普也為自己起初聲稱「六週」擊敗伊朗的宣言辯護，強調從「軍事角度」來看，甚至可以說是超前達成目標，因此「我不會讓其他人迫使美國簽署成效低於預期的協議」。

強調新協議會遠比2015年核協議更好

川普寫道，去年六月對伊朗發動的「午夜之錘」打擊行動，全面且徹底瓦解伊朗的「核塵埃」（川普對高濃縮鈾的稱呼）設施，需要耗費長時間並克服困難，才能將深埋地底的材料挖出。

川普另一篇貼文則強調，當前與伊朗談判的協議，會遠比二〇一五年美伊達成的「聯合全面行動計畫」（JCPOA，即伊朗核協議）更好。根據JCPOA，二〇三〇年前伊朗持有的濃縮鈾，被限制在濃度三．六七％，總量三百公斤。川普在二〇一八年退出JCPOA，他批評該協議反而是在為伊朗的核武發展提供保障，是「史上最爛協議之一」。

川普向紐約郵報表示，對伊朗的壓倒性軍事優勢，使美國處於有利的談判位置，民主黨及部分共和黨人士卻要求立即達成協議；在彭博訪問中，川普坦言延長停火協議的可能性「非常低」。他在接受其他媒體訪問時重申，不會允許德黑蘭發展核武。

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