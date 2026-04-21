傳中國因素未通過國安審查 前英駐美大使殃及首相

前英國駐美國大使曼德森（美聯社）

曼德森 與美淫魔大亨交好

前英國駐美國大使曼德森（Peter Mandelson，見圖，美聯社）因與美國已故性犯罪富豪艾普斯坦私交甚篤，以及傳出與中國存在商業聯繫等因素，未能通過攸關國家安全的背景審查，使得英國首相施凱爾（Keir Starmer）飽受非議，地位可能遭到嚴峻挑戰。

在美國政府陸續公開的艾普斯坦檔案中，包括二〇〇八年曼德森所撰寫的電子郵件，他在信中對當時面對招募未成年者賣淫指控的艾普斯坦表達支持。施凱爾隨即在去年九月解除曼德森大使職務，並在第一時間表示對這項任命感到後悔。

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然而，近日有愈來愈多資訊浮上檯面，用於佐證已流傳數月的消息，即曼德森在就任大使前未通過國安審查，主要癥結在他與中國的關係，而非艾普斯坦，恐讓一再強調「永遠把國安擺第一」的施凱爾面臨輿論更嚴格檢視，包括他的對中政策。

即使曼德森今年二月退出工黨，其引發的風暴持續對施凱爾及工黨政府造成嚴重損害。英國政府上週坦承，曼德森在二〇二五年二月就任駐美大使前，並未通過安全審查。施凱爾辯稱，自己與部會首長沒有被告知曼德森的安全審查狀況，歸咎於放行任命的外交及國協事務部，並火速開除前外交部常任次官羅賓斯（Olly Robbins）。羅賓斯已獲邀在廿一日向國會委員會說明事由。

曼德森在擔任駐美大使前，親中色彩鮮明。他在二〇〇八年擔任歐盟貿易專員期間，出席在中國舉行的世界經濟論壇（WEF）會議，並公開飲用一份中國品牌優酪乳，展現對中國產品的信心。當時中國正因為「毒奶粉」事件，拓展對外貿易受創。

TikTok、Shein 皆為曼德森客戶

二〇一〇年淡出政壇期間，曼德森共同創辦戰略顧問公司Global Counsel，在中國擁有廣泛政商人脈，歷年大客戶包括社群媒體平台TikTok、快時尚巨頭Shein等。擔任Global Counsel董事長期間，曼德森曾與中國國家主席習近平會晤。Global Counsel也被指曾在將半導體設計相關科技由英國移轉至中國方面扮演要角，為商業利益犧牲英國國家安全。

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