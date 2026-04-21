惠譽：荷姆茲若封至Q2 重創中國GDP

（歐新社）

美伊戰爭引發的荷姆茲海峽封鎖危機，正對中國造成嚴峻的政治與經濟雙重衝擊。政治上，美軍在阿曼灣扣押一艘從中國駛往伊朗的貨輪，引發北京當局高度關切；經濟上，信評機構惠譽（Fitch Ratings）警告，若海峽持續關閉至第二季，中國今年經濟成長率恐面臨大幅下修。

一艘在伊朗註冊的貨輪「圖斯卡號」（Touska）日前從中國出發，十九日駛近荷姆茲海峽的阿曼灣時，因無視美軍停航警告，試圖繞過封鎖，遭美軍驅逐艦擊穿船艙後強制截停並扣押。美軍陸戰隊已接管該艘貨輪，正在「查看船上載有什麼物品」。由於該船是從中國駛往伊朗，究竟載運何種敏感貨物，成為各界關注與揣測焦點。

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對此，中國外交部發言人郭嘉昆廿日在例行記者會上指出，中方對美方強制截停有關船隻表示「關切」，呼籲相關各方以負責任態度恪守停火協定，為海峽通行恢復正常提供必要條件。然而，當外媒追問這艘貨輪裝載何種貨物時，郭嘉昆避而不答。

新華社報導，中國國家主席習近平廿日與沙烏地阿拉伯王儲穆罕默德‧沙爾曼（Mohammed bin Salman）通話，表達中方主張立即全面停火止戰，荷姆茲海峽應保持正常通行的立場。

內外雙重夾擊 經濟前景下行

中國經濟面臨外部供應鏈震盪的嚴峻考驗，惠譽在最新公布的報告中指出，中國經濟主要挑戰依然是內需持續乏力，原本預測今年實際國內生產毛額（GDP）成長率為四‧三％；但在美伊戰爭打擊能源供應、擾亂貿易及削弱全球需求的情況下，若荷姆茲海峽的關閉狀態持續至第二季，中國經濟成長率恐將降至三‧八％。

惠譽指出，中國政府的政策組合可能繼續向供給端傾斜，壓縮民間消費復甦的空間。若加上房地產市場持續低迷（預期今年商品住宅銷售額將下跌七％至八％），寬鬆政策與促進消費措施的成效恐將大打折扣。內部房市拖累加上外部海峽封鎖的雙重夾擊，正使中國經濟前景面臨更大的下行風險。

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