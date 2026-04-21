伊朗擬立法強控荷姆茲 鄰國怒批海盜

（歐新社）

伊朗資深國會議員、前伊斯蘭革命衛隊（IRGC）官員阿吉齊（Ebrahim Azizi）接受英國廣播公司（BBC）專訪時強硬表態，德黑蘭當局「絕不」放棄對戰略要道荷姆茲海峽（Strait of Hormuz）的控制權，甚至準備透過立法，將該海峽的通行決定權法制化。

BBC十九日報導，身兼伊朗國會國家安全及外交政策委員會主席的阿吉齊強調，決定船隻是否有權通行荷姆茲海峽，是伊朗「不可剝奪的權利」。他透露，國會正依據憲法第一一〇條，草擬一項涵蓋環境、海上及國家安全的法案，未來將交由武裝部隊嚴格執行。

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這場戰爭讓德黑蘭獲得新的籌碼。阿吉齊直言，伊朗已成功將這條戰略通道「武器化」，成為對抗敵人的重要資產。

伊朗周邊鄰國對德黑蘭試圖控制荷姆茲海峽，表達強烈不滿。阿拉伯聯合大公國元首外交顧問加爾加希（Anwar Gargash）痛批此舉為「敵對的海盜行為」，並警告這將為全球戰略水道樹立危險先例。

阿吉齊則反指在當地廣設軍事基地設施的美國，才是「世界上最大的海盜」，德黑蘭只是在面對美國的「勒索」時捍衛自身權利。

德黑蘭大學研究員艾斯拉米（Mohammad Eslami）指出，伊朗在戰後的首要任務，是重建嚇阻力，荷姆茲海峽正是最主要的戰略槓桿。德黑蘭願意與他國討論利益分配，但控制權是絕對不容退讓的紅線。

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