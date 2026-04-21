中國出發貨輪遭美扣押 伊朗揚言回應

懸掛伊朗國旗的貨櫃輪「圖斯卡號」19日在北阿拉伯海遭美軍飛彈驅逐艦「斯普魯恩斯號」攔截，在該船拒絕配合後，斯普魯恩斯號發射艦砲癱瘓其動力，美軍陸戰隊隨後登船予以扣押。（路透）

伊朗媒體 稱無人機攻擊美艦

負責封鎖荷姆茲海峽的美軍船艦，十九日首度與伊朗船隻爆發衝突。一艘懸掛伊朗旗幟、從中國駛向伊朗港口的貨櫃輪拒絕遵守封鎖令，遭美軍驅逐艦開火並扣押。對此，伊朗軍方揚言將迅速回應，伊朗媒體則稱以無人機對美多艘船艦發動攻擊。

中國外交部對此相對低調，華爾街日報披露，該艘被美軍扣押的「圖斯卡號」（Touska），是伊朗國營航運公司的子公司旗下船隻，頻繁往返於中國與伊朗之間，今年三月就曾兩度駛往廣東珠海港。而同一家子公司的另外兩艘貨櫃輪，去年更曾從中國運送一千噸用於伊朗中程飛彈推進劑的原料。

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美軍中央司令部（CENTCOM）發布聲明，圖斯卡號穿越北阿拉伯海，在前往伊朗阿巴斯港路程中，遭美軍飛彈驅逐艦「斯普魯恩斯號」（USS Spruance）攔截。美方在六小時的對峙期間數度發出警告，告知該船違反封鎖令。在該船拒絕配合後，斯普魯恩斯號要求對方清空輪機艙，接著發射MK45艦砲癱瘓圖斯卡號航行動力。

美軍已逼25艘商船轉向

美軍第卅一陸戰隊遠征支隊隨後搭乘自兩棲突擊艦「的黎波里號」（USS Tripoli）起飛的直升機，垂降登船，將圖斯卡號扣押。自封鎖令生效迄今，美軍已迫使廿五艘商船轉向或返回伊朗港口。

伊朗官方媒體報導，伊朗總統裴澤斯基安同日與巴基斯坦總理夏立夫通話，指責美方霸凌且不合理的行徑，使得德黑蘭對美國故態復萌及外交背信的疑慮有增無減；伊朗外交部長阿拉奇與巴國副總理兼外長達爾通話時，也批評美國態度反覆無常，顯示華府居心不良且缺乏外交嚴肅性。

自二月廿八日伊朗戰爭爆發後，承擔全球約五分之一石油貿易流量的荷姆茲海峽陷入混亂。德黑蘭先在以色列與黎巴嫩暫時停火生效後宣布重啟海峽，旋即又關閉航線，十八日再對試圖穿越海峽的船隻開火。

伊朗半官方媒體「伊朗學生通訊社」（ISNA）報導，伊朗軍方作戰指揮部「哈塔姆安比亞中央總部」指控美方違反停火協議，警告很快就會對這起武裝劫掠展開報復。半官方「塔斯尼姆通訊社」（Tasnim）則稱，已向美軍船艦發射無人機。

美伊八日生效的兩週停火協議即將到期，美國總統川普已指派談判代表前往巴基斯坦協商。但伊朗伊斯蘭共和國廣播電視台（IRIB）引述消息人士報導，德黑蘭目前沒有計畫參與下一輪談判。伊朗外交部發言人貝卡伊（Esmaeil Baqaei）廿日也表示，美國在推進外交方面缺乏誠意，屢次違反停火協議，「我們對下一輪談判暫無任何計畫，也尚未做出任何相關決定。」

不過，兩名巴基斯坦官員透露，伊朗願在本週派遣代表團至巴國首都伊斯蘭馬巴德，參與第二輪美伊談判。

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