動員1.7萬兵力 美菲肩並肩 日本正式參與

菲律賓武裝部隊20日與美軍展開年度「肩並肩」聯合演習，動員兵力約1萬7000人，並有多種先進飛彈系統參演。日本自衛隊今年首次正式參與，投入約1400人，並預計實施實彈射擊訓練。（歐新社）

美指揮官沃特曼︰美國對印太承諾不會動搖

菲律賓武裝部隊廿日與美軍展開年度「肩並肩」（Balikatan）聯合演習，動員兵力約一萬七千人，並有多種先進飛彈系統參演。日本自衛隊今年首次正式參與，投入約一千四百人，並預計實施實彈射擊訓練。

自衛隊1400人歷年最多 88式反艦飛彈實射

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美方指揮官沃特曼（Christian Wortman）中將在演習開幕式中強調，不論全球其他地區發生何種情勢，美國對印太地區與菲律賓的承諾不會動搖。對於日本今年正式參演，他表示「非常歡迎」。

今年的「肩並肩」共動員約一萬七千人，除了美菲日之外，還包括法國、加拿大、澳洲與紐西蘭等國。演習時間從廿日至五月八日，共十九天，操練項目涵蓋多國海上訓練、水陸兩棲作戰訓練、對登陸目標射擊訓練、對艦戰鬥訓練，以及整合防空飛彈防衛訓練等多個領域。此外，還計畫進行應對網路攻擊的訓練、聯合醫療訓練，及跑道損害修復訓練。

日本自衛隊首次參與陸上實戰訓練，除派出歷來最多的一千四百人之外，也投入多樣裝備。海上自衛隊將派出護衛艦「伊勢」、「雷」，以及運輸艦「下北」等艦艇，另有US-2救難飛行艇參與。航空自衛隊派出C-130H運輸機，陸上自衛隊則派遣「88式陸基反艦飛彈」（SSM-1）等裝備。

88式反艦飛彈射程約一五〇公里，可從內陸深處掩護海疆，被稱為「海上剋星」（seabuster）或「長槍刺客」。雖然日本已開始換裝更先進的「12式陸基反艦飛彈」，88式仍是防衛日本海岸線的主力之一。五月初登場的「對艦戰鬥訓練」，預定在呂宋島北部進行實彈射擊，以88式飛彈擊沉退役靶艦。

此外，今年「肩並肩」演習也將動用多種先進飛彈系統，包括菲律賓向印度採購的「布拉莫斯」（BrahMos）反艦飛彈系統，將在「模擬」環境下參演；「泰風」（Typhon）中程陸基飛彈發射系統及「海軍／陸戰隊遠征艦隊阻絕系統」（NMESIS），也將被「整合」到演習中。

共軍牽制日本 將在東海戰備巡航

另一方面，日本海上自衛隊護衛艦「雷」號十七日通過台灣海峽後，中國人民解放軍東部戰區立即宣布，將在東海海空域實施「聯合戰備巡航」，其艦艇部隊十九日通過鹿兒島縣吐噶喇列島與奄美大島之間的海域，並於同日在西太平洋進行訓練，牽制日本的意圖顯而易見。

今年的演習地點向北延伸到與台灣隔海相望的巴丹群島（Batanes），引發外界關注。菲方指揮官羅倫索（Francisco Lorenzo Jr.）表示，演習地點將涵蓋呂宋島北部地區，但不在「台灣附近」，以及連接台灣與菲律賓的巴士海峽。

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