伊朗撤回開放荷姆茲 溫和派、革命衛隊內鬥加劇

（歐新社）

華爾街日報十八日報導，伊朗在宣布全面開放荷姆茲海峽後旋即改口撤回，凸顯伊朗政壇溫和派與自中東衝突爆發以來便加強控制政府的伊斯蘭革命衛隊（IRGC）之間的裂痕與分歧，以及美國總統川普試圖逼迫伊朗讓步以便宣布勝利所面臨的困難。

與美談判代表 恐未獲掌權強硬派支持

就在伊朗外交部長阿拉奇十七日宣布荷姆茲海峽「完全開放」隔日，革命衛隊在波斯灣對至少兩艘商船開火，並廣播警告荷姆茲海峽仍封閉，若不返航將淪為攻擊目標。而在幾乎同一時間，與革命衛隊關係密切的伊朗半官方「塔斯尼姆通訊社」（Tasnim）痛批阿拉奇，強硬派資深國會議員馬穆迪（Morteza Mahmoudi）甚至要阿拉奇下台。

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儘管居中調解方聲稱，美伊在談判中展現一定彈性，川普也表示即將達成協議，但荷姆茲海峽開了又關顯示，與美國談判時表達妥協意願的伊朗代表，恐怕並未獲得最新掌權的強硬派全力支持。華府智庫「威爾遜國際學人中心」（Wilson Center）全球顧問委員會成員、伊朗問題專家阿梅西（Mohamed Amersi）說，西方習慣上將伊朗當成一個有明確指揮鏈的國家，但事實上，一旦情況緊急，真正掌握話語權的人是握有槍砲、無人機與快艇的軍方。

前美國國家安全會議（NSC）中東事務資深主任辛赫（Michael Singh）說，阿拉奇的聲明看似著重打破談判僵局，而非開放荷姆茲海峽，其時間點顯示伊朗對達成協議感興趣，但伊朗內部強硬派並不買帳，軍方十八日宣布關閉荷姆茲海峽。德黑蘭的一名革命衛隊資深顧問透露，革命衛隊對於阿拉奇沒在宣布開放海峽之前與其協商大為光火。分析家則說，革命衛隊仍想就其在戰爭中遭受的損失展開報復，並自認在軍事上佔上風。

華府智庫「昆西盡責經綸研究所」（Quincy Institute for Responsible Statecraft）副所長帕西（Trita Pars）指出，反對與美國達成協議的伊朗強硬派的聲量愈來愈大，構成嚴峻的政治挑戰。

報導指出，伊朗在戰爭初期也曾有類似的內部不同調情況，當時伊朗總統裴澤斯基安曾就攻擊波斯灣鄰國致歉，承諾將縮小報復規模，但其發言隨即遭到否認做出此決定的強硬派叫罵。

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