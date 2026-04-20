川普撂完狠話 宣布美伊重啟談判

美國和伊朗的脆弱停火協議即將到期前夕，德黑蘭宣布重新管制荷姆茲海峽，導致這條戰略要道的航運又再次停擺。圖為美軍中央司令部18日在社群平台X發佈照片，顯示AH-64阿帕契攻擊直升機在荷姆茲海峽上空巡邏。（法新社）

「若未達成協議 將摧毀伊朗每座發電廠與橋梁」

繼指控伊朗又封荷姆茲海峽是「勒索」後，美國總統川普十九日再批德黑蘭「全面違反」不對荷姆茲海峽附近船隻開火的停火協議，並再度揚言若美伊未能達成協議，將摧毀伊朗的發電廠與橋梁。但與此同時，川普也宣布雙方重啟談判，美方代表團將於廿日抵達巴基斯坦。

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美代表團將抵巴基斯坦

美國駐聯合國大使瓦爾茲和能源部長萊特表示，美方代表團仍由副總統范斯（JD Vance）領軍，成員還包括川普特使魏科夫、川普女婿庫希納。但川普告訴美國廣播公司新聞網（ABC News），基於安全考量，范斯不會前往巴基斯坦。而與伊朗伊斯蘭革命衛隊（IRGC）關係密切的「塔斯尼姆通訊社」則稱，由於美國持續封鎖伊朗港口，目前尚未決定是否派遣談判代表團前往巴基斯坦。

伊朗十七日宣布全面開放荷姆茲海峽，川普隨後表示，美國仍將持續封鎖伊朗航運。十八日伊朗又宣布封鎖海峽，並在當天對至少兩艘接近海峽的船隻開火。

川普在社群平台上發文，指責伊朗對通過荷姆茲海峽的歐洲商船開火，「完全違反」美伊之間為期兩週的停火協議。他稱伊朗又封鎖荷姆茲海峽的宣布「令人匪夷所思」，因為此前德黑蘭聲稱全面開放海峽時，美國依然持續封鎖，如今伊朗再次封鎖，根本是在幫美國的忙還不自知，也讓自己承受經濟損失，美國卻毫髮未損，這一切全拜總想扮演「硬漢」的革命衛隊所賜。

川普還重申此前的威脅，要求伊朗同意美方提出的「合理」協議，否則「美國將會毀掉伊朗的每一座發電廠與每一座橋梁。（我）不再當好好先生了！」

儘管荷姆茲海峽又封，但美伊雙方十八日均表示，談判有所進展。伊朗首席談判代表、國會議長卡利巴夫（Mohammad Bagher Ghalibaf）告訴國營媒體，儘管差距仍大，但談判已取得進展…「我們在一些議題上有所堅持…他們（美方）也有紅線。但這些意圖也就一兩個。」美國Axios新聞網獨家披露，所謂談判進展，應與伊朗的濃縮鈾有關。

但卡利巴夫十九日又說，「我們距離最終討論還很遙遠。雖然談判有所進展，但仍存在許多分歧，而且部分根本性的問題尚未解決。」他還強調，伊朗「已在戰場上取得勝利」，之所以同意與美國達成臨時停火，是因為其訴求得到滿足。

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