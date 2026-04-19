伊朗煽動反美 美外館緊張

伊朗婦女十七日在首都德黑蘭舉行的一場反美國與以色列的示威活動上，揮舞伊朗國旗並高舉最高領袖穆吉塔巴的肖像。（歐新社）

根據美國新聞網站Politico十七日獨家報導，美國國務院外交電報顯示，伊朗利用美伊戰爭發動多層面影響力行動，損害美國全球利益與聲譽，尤以穆斯林國家為甚。這些日期標註為十五日的電文指出，親伊朗勢力在巴林、亞塞拜然與印尼等地，藉戰事削弱美國形象，導致當地民眾乃至政府對美信任下滑。

報導指曝光的電文隱含請求川普政府，讓駐外使館有在網路和傳統媒體上反擊這些負面論述的空間。如印尼雅加達大使館電文指出，使館需具備靈活、迅速且主動運用社群媒體的空間，才能在擁擠的數位環境中發揮影響力。

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影響穆斯林對美信任度

此前，美國駐外單位被要求避免發布與戰爭相關的原創內容，多僅轉貼白宮或國務院核准訊息，外交官亦憂發聲風險。相較之下，伊朗運用機器人、網路迷因和其他數位工具在多個不同平台打擊美國形象，其外交官也動用在宗教、文化和社群領域的人脈，營造對德黑蘭的同理心。

在駐有美國海軍第五艦隊的巴林，電文指出戰爭已引發「美國偏重保護以色列、忽視巴林」的觀感，親伊朗帳號更散播美軍駐紮使巴林成為攻擊目標、應撤離的說法。當地官員憂心，美方訊息不足，使伊朗宣傳與媒體報導放大誤解，侵蝕對美國安全承諾的信心

在亞塞拜然，電文指出戰爭削弱了川普去年主持亞塞拜然與亞美尼亞和平峰會後改善的美亞關係。當地媒體由原先正面報導轉為批判美以，但尚未使民意傾向支持伊朗。

在全球最大穆斯林國家印尼，伊朗擴大影響力行動，在傳統與社群媒體強調穆斯林團結，將美以描繪為帝國主義者，訴求反殖民情緒。印尼近來加強與美國安全合作，包括提出參與加薩維和並加入川普主導的和平機制，但伊朗已呼籲其退出。電文警告，若戰事持續，反美情緒升高，恐影響雙邊合作，並壓縮總統普拉伯沃在區域安全上的操作空間。

相關國家均未評論這份報導。美國國務院副發言人皮戈特回應表示，川普總統正透過防範伊朗取得核武，讓世界更安全。

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