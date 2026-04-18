緬甸大特赦 翁山蘇姬減刑仍未獲釋

緬甸民主領袖翁山蘇姬與緬甸總統溫敏（右）在軍政府發動政變後於二零二一年五月廿四日接受審判。（法新社）

緬甸軍政府領導人、現任總統敏昂萊在十七日緬甸傳統新年期間宣布大規模特赦，釋放逾四三〇〇名囚犯，其中包括二〇二一年政變後遭羈押的前總統溫敏。

前總統溫敏出獄返家

現年七十四歲的溫敏為翁山蘇姬盟友，二〇一八年出任總統。由於軍方制定的憲法限制，翁山蘇姬無法擔任總統職務，實際上由她主導政府運作。二一年二月一日軍方發動政變，兩人同日遭拘捕，溫敏被判處合計十二年徒刑，之後減為八年。根據官媒說法，他已返回首都奈比多家中，健康狀況良好。

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此次特赦共涵蓋四三三五名囚犯，另有近一八〇名外籍人士獲釋且被遣返。除減刑外，軍方亦宣布將所有死刑改判為無期徒刑，無期徒刑減為四十年，四十年以下刑期則統一減少六分之一。

不過，現年八十歲、曾獲諾貝爾和平獎的翁山蘇姬並未列入釋放名單。她目前因多項罪名累計刑期達廿七年。依減刑規定推算，其刑期約可減少四年半，仍須服刑約廿二年半。美聯社引述不具名軍方高層消息指出，蘇姬可能將被轉為居家軟禁，但官方尚未正式證實。

在最大城市仰光的永盛監獄外，許多家屬一早守候親人獲釋。此次獲釋者亦包括紀錄片導演辛黛薇，她曾於二四年因「共謀恐怖主義」遭判無期徒刑，後減為十五年。她獲釋後表示，能與家人團聚是最大的喜悅，但仍有許多朋友留在獄中，令她感到不捨。

聯合國人權事務高級專員圖克十七日呼籲緬甸軍政府，應「立即且無條件」釋放翁山蘇姬。根據緬甸政治犯援助協會（AAPP）統計，自二一年政變以來，已有逾三萬人因政治因素遭拘捕，約八千名平民在衝突中喪生。另有研究指出，歷次特赦中政治犯比例不到十四％。

法新社引述分析家看法，指此次特赦可能是軍政府為重塑國際形象、爭取外交空間的表面性讓步，無關政治改革。

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