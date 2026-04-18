美情報：中國擬供伊朗先進雷達系統

珠海航空展上展示的中國JY-26雷達。（彭博檔案照）

美國哥倫比亞廣播公司（CBS）十六日報導，據五角大廈轄下國防情報局（DIA）分析師評估，中國正考慮向伊朗供應先進雷達系統，加上此前已傳出莫斯科擴大與德黑蘭共享美軍中東據點等情報，顯示出制衡美國在中東目標的大國陣營有成形之勢。

可強化伊朗偵測飛彈

美國匿名官員向CBS透露，北京考慮供應的設備為Ｘ波段雷達系統，這項技術可顯著強化伊朗偵測、追蹤低空無人機或巡弋飛彈等迫近威脅，有助保護其防空系統抵禦空襲。

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儘管尚不清楚中國最終是否援助伊朗，這項情報評估凸顯華府擔憂伊朗戰爭不僅捲入區域內對手，還有進行非直接軍事參與的全球競爭者。

美國有線電視新聞網（CNN）近日報導，中國可能已經、或將提供伊朗「單兵便攜式防空飛彈」（MANPADS）等防空武器。川普當時警告，「若中國這麼做（供應武器），他們就會有大麻煩」，揚言祭出五十％關稅懲罰。十五日播出的福斯財經網專訪中，川普透露曾致函要求習近平勿提供伊朗武器，獲得對方正面回覆。

金融時報十五日報導，伊朗伊斯蘭革命衛隊（IRGC）利用向中國企業「北京沐美星空科技」秘密採購的間諜衛星，鎖定美軍在中東軍事基地。

美國中央情報局（CIA）局長雷克里夫三月在國會聽證會上警告，德黑蘭竭力尋求中俄的情報支援，伊朗戰爭的地緣政治衝擊可能超出中東界線，演變為全球大國的角力場。

被問及中國考慮支援伊朗的情報評估，美國國防部長赫格塞斯回應，「川普總統與習主席有著非常強烈的直接情誼。他們對此進行溝通，中國向我們擔保這樣的事情不會發生」。

駐美大使館發言人劉鵬宇回應，中國對伊朗的立場公開坦誠，「我們從未進行使衝突升級的行動」。

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