因應川普喊退「歐洲的北約」計畫加速

美歐關係因伊朗戰爭而更趨緊張，連向來與美國總統川普（右）交好的義大利總理梅洛尼（左），也因為表態反對川普批評教宗良十四世的言論，遭川普痛罵，「梅洛尼不想在戰爭中幫助我們，我對她感到震驚，我以為她有勇氣，但我錯了。」「真正令人無法接受的是她，因為她根本不在乎伊朗是否擁有核武，伊朗若有機會，將能在2分鐘內把義大利炸成碎片。」（法新社）

美國總統川普上任後，因國防支出比例、格陵蘭島問題，加上伊朗戰爭，使美國與北大西洋公約組織（NATO）關係愈加緊張，川普也多次揚言退出。為此，歐洲正研擬應變方案，確保若美國退出，歐洲有能力利用北約現有軍事體系架構自衛。

擴大歐洲指揮控制角色

華爾街日報十四日報導，歐洲官員研擬的「歐洲的北約」計畫，旨在擴大歐洲在北約指揮控制的角色，以歐洲資產補充美軍資產。即使在美軍撤離或拒絕協防，歐洲仍能保有對俄羅斯的嚇阻力、行動持續性及核武可靠性。

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這套備案始於去年，凸顯歐洲對美國可靠度的焦慮。川普揚言取得格陵蘭後加速推動，歐洲拒絕支持美國對伊朗戰爭更增添急迫性。相關討論進入實質軍事事務的關鍵，在於德國態度轉變，現任總理梅爾茨上台後，擔憂美國依賴性及美國可能放棄烏克蘭，開始重新評估長期親美立場。

美國在德國駐軍並部署核武，柏林向來抗拒法國為首提倡提高歐洲防衛主權，而是傾向維持美國的歐洲安全最終保障者角色。不過現任總理梅爾茨上台後，出於對於川普執政及之後，對美國依賴性的擔憂，以及認定川普準備放棄烏克蘭後，開始重新評估前述長期立場，他擔心美國在北約政策不再有明確的價值觀為指引。

計畫挑戰不小，從後勤到情報、最高軍事指揮系統，北約架構幾乎每一層級都以美國為中心，歐洲現在要設法擔下更多責任。歐洲需承擔更多責任。芬蘭總統史塔布說，此事以可控方式進行，「而非在（美國）迅速撒手退出」的情況下倉促行動。

情報與核赫阻力 最難彌補

最難彌補的落差是情報與核嚇阻力。唯有美國能提供涵蓋全歐洲的核保護傘，歐洲無法迅速取代支撐北約可靠度的美國衛星、偵察和預警系統。因此法國、英國面臨擴大核武與戰略情報角色的壓力。川普揚言取得格陵蘭後，梅爾茨與馬克宏討論是否將法國核嚇阻力延伸至德國等國。另一個攸關成敗的關鍵是恢復徵兵制。歐洲也希望加速提高幾個目前落後美國領域的軍備產能，包括反潛作戰、太空和偵察能力、空中加油以及空中機動性。

籌組多國聯盟 掃雷護航

此外，英法主導下，歐洲正研擬組成廣泛國家聯盟，在戰後派遣軍艦赴荷姆茲海峽掃雷、護航，仿效歐盟二〇二四年在紅海的「盾牌行動」。規劃三大目標：後勤就位讓受困船舶離開；大規模掃雷清出航道；最後是軍艦護航監視，提高航運信心。掃雷正是歐洲比美國更具優勢之處。

歐洲內部對是否納入美國仍有歧見。法國總統馬克宏表示方案不包括美以與伊朗等「交戰方」。歐洲外交官員說，歐洲船艦不受美國指揮。英國則擔心排除美國可能激怒川普，並限制任務規模。

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