CNN:伊趁停火狂清瓦礫 打通地下飛彈基地

美國有線電視新聞網（CNN）報導，伊朗在停火期間清理堵住其地下飛彈基地入口的瓦礫，企圖重拾其飛彈發射能力。圖為墜落在約旦河西岸北部的伊朗飛彈殘骸。（法新社檔案照）

美國有線電視新聞網（CNN）十四日報導，查閱衛星影像後發現，伊朗疑似利用與美國停火兩週的時間重整旗鼓，努力清除地下飛彈基地入口的瓦礫，以取得據信仍完好無缺的飛彈發射器；再加上曾有報導稱伊朗還有數千枚飛彈，一旦打通地下基地出入口，伊朗將重拾發射飛彈能力。

根據這些攝於本月十日的衛星影像，在伊朗城市霍梅恩與大不里士南部的設施，有幾輛大山貓鏟車與卡車正忙著清理堵住地下基地的隧道與通風井的瓦礫，打通這些在稍早美國與以色列的空襲中被封住的地下基地出入口。美以兩軍在過去五週的空襲中，刻意攻擊伊朗地下飛彈基地的出入口與通風井，以阻止伊朗的飛彈發射器駛離地下基地，或返回基地重新裝填飛彈—此舉被證明僅部分有效，無法造成永久傷害。

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消息人士告訴CNN，美國情報部門評估，開戰一個月後，伊朗約有半數的飛彈發射器仍完好無損，其中許多可能被埋在地底；華爾街日報日前引述美國官員的評估稱，伊朗仍有數千枚彈道飛彈（另有一說為伊朗仍有超過一千枚中程彈道飛彈），意味只要把深埋地下的飛彈發射器挖出來，伊朗便能重拾其彈道飛彈能力。

美國智庫「詹姆士．馬丁禁止核武擴散研究中心」研究員萊爾表示，伊朗致力打通俗稱「飛彈城市」的地下基地的出入口，本就在預期之中，「這符合飛彈城市整體作戰概念，即承受第一波攻擊、再從瓦礫中挖出通道，然後再次發射（飛彈）」。

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