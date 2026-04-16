伊朗買中國間諜衛星 監視美基地

英國金融時報獨家披露，伊朗在2024年底秘密取得中國製造的間諜衛星TEE-01B（左圖），提升在中東衝突中精準監控與鎖定美軍基地的能力。（取自X帳號@MarioNawfal）

川普曝習應允不提供武器給伊朗

英國「金融時報」十五日獨家報導，伊朗在二〇二四年底秘密取得一枚中國間諜衛星，使其得以在近期的區域衝突中，鎖定美國在中東各地的軍事基地進行攻擊。中國外交部同日稍後予以否認。此外，美國總統川普自曝曾致函中國國家主席習近平要求勿提供武器給伊朗，並獲習近平回信應允。

金融時報引述外洩的伊朗軍方文件指出，這枚由中國「北京沐美星空科技」（Earth Eye Co）製造並發射的衛星TEE-01B，在進入太空後，被伊朗伊斯蘭革命衛隊（IRGC）的航太部隊接收。

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革命衛隊二〇二四年底購得

中國官方媒體報導，「穀神星一號」商業火箭在二〇二四年六月六日搭載TEE-01B發射升空，順利進入軌道。至於伊朗在同年底購得這枚衛星，則是「北京沐美星空科技」提供的「在軌交付」服務，即待中國發射的太空飛行器到達軌道後，再將其轉交給海外客戶。

據報導，TEE-01B可拍攝解析度約半公尺的影像，相當於西方商業上可獲得的高解析度衛星影像，使伊朗分析人員能夠識別飛機、車輛和基礎設施的變化。文件顯示，革命衛隊航太部隊於二〇二四年九月同意支付約二‧五億人民幣（約新台幣十一﹒六億元），取得這套衛星系統的控制權。

報導引述有時間戳記的座標清單、衛星影像與軌道分析指出，伊朗軍事指揮官指示該枚衛星監視美國的主要軍事設施。這些衛星影像的拍攝日期，是伊朗對中東地區的美軍基地發動無人機與飛彈攻擊之前與之後的三月十三、十四與十五日。三月十四日，沙烏地阿拉伯蘇爾坦王子空軍基地遇襲，造成美軍受傷與美國軍機受損。

報導指出，就在革命衛隊宣稱攻擊約旦的穆瓦法克薩爾提空軍基地、巴林麥納瑪的美國第五艦隊海軍基地附近地點，以及伊拉克的阿比爾機場的設施之際，TEE-01B還監視上述這些區域。

做為這項衛星交易的一部分，革命衛隊還取得總部設於北京、網路遍及亞洲、拉丁美洲與其他地區的衛星控制與數據服務提供商「北京航天馭星」（Emposat）所營運的商業地面站的使用權。

川普在十四日錄製、十五日播出的電視訪談中透露，他曾致函中國國家主席習近平，要求對方不要提供武器給伊朗，習近平則回信說，中國不會提供武器給德黑蘭。但川普並未透露他與習近平通信的具體時間。川普十五日也在社群平台「真實社群」發文指出，「他們已經同意不會運送武器給伊朗。幾週後我抵達那裡時，習主席會給我一個大大的擁抱。」川普預定五月十四日至十五日在北京與習近平舉行峰會。

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