伊朗戰爭 川普:非常接近結束

美軍中央司令部15日表示，對伊朗港口實施封鎖不到36小時，已全面中止伊朗海上經濟貿易進出。（路透檔案照）

美伊「原則同意」再次會談 時間地點未定

美國總統川普十四日對結束伊朗戰爭提出樂觀看法，聲稱美國與伊朗在停火期間的敵對已經減緩，與德黑蘭的和談可能在「接下來兩天」恢復，戰爭「非常接近」結束。區域官員向美聯社表示，延長美伊停火協議正取得進展，雙方已「原則同意」延長停火，以便進行更多外交斡旋。但隨後遭到美伊官員否認。

華爾街日報則稱，美伊已「原則同意」再次舉行會談，但時間與地點未定。積極斡旋的巴基斯坦總理夏立夫，十五日起訪問沙烏地阿拉伯、卡達和土耳其，巴國陸軍參謀長穆尼爾則出訪伊朗，為美伊重啟談判創造條件。

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川普：沒必要延長兩週停火協議

川普在福斯新聞主播訪問中表示，「我想（戰爭）非常接近結束，是的，我認為正非常接近要結束了」；另外在美國廣播公司新聞網的訪問中說，美伊可望在接下來兩天恢復在巴基斯坦的談判，「我想你將會看到接下來兩天會很精彩」，他同時表示，沒有必要延長預定廿一日截止的兩週停火期限。

川普的談話時值美伊雙方據悉可望在十六日進行新一輪談判，上週率領談判的副總統范斯十四日表示，對事情的進展感到樂觀，他說，川普希望與伊朗達成「大交易」，但兩國之間有很多不信任，「這不是一夜之間就會解決的問題」。

川普在前述訪問中也表示，美國的行動尚未結束，「我們還沒結束，看看接下來情況會如何，我認為他們非常渴望達成協議」。他也為開啟這場戰爭辯護，表示這是為了解除伊朗的核武能力，有必要這麼做，並表示伊朗「現在確實有了不同的政權，無論如何，我們清除了激進份子」。

彭博十五日報導，根據知情人士說法，伊朗正在考慮短暫暫停從荷姆茲海峽進出的石油運輸，避免測試美國的封鎖、破壞可能的新一輪談判。

在和談樂觀氣氛下，已有更多船隻在美軍封鎖伊朗港口行動中折返，包括受美國制裁的中國油輪「富星號」十五日掉頭返回荷姆茲海峽。美國中央司令部司令古柏發文表示，執行封鎖「不到卅六小時內，美軍已經徹底阻斷進出伊朗的海運貿易」。根據華爾街日報報導，美軍十三日展開封鎖以來，攔截了九艘與伊朗有關連的油輪，另外，廿多艘非前往伊朗港口的商船通過該海峽。

然而，伊朗威脅對此進行報復。負責監督伊朗陸軍與革命衛隊的聯合指揮部指揮官阿布多拉希十五日揚言：「伊朗的武裝部隊將不允許波斯灣、阿曼海與紅海繼續進行任何進出口貿易。」

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