提升為重要國防合作夥伴 印尼評估讓美戰機飛越領空

美國戰爭部長赫格塞斯（左後），13日在五角大廈會晤印尼國防部長夏弗里（右後）後宣布，美國與印尼將雙邊關係提升為重要國防合作夥伴關係。（路透）

美國戰爭部（國防部）長赫格塞斯，十三日在五角大廈會晤印尼國防部長夏弗里後宣布，美國與印尼將雙邊關係提升為重要國防合作夥伴關係，兩國並重申共同維護印太地區和平與穩定的承諾。

印尼國防部證實，正與美國探討一項可能允許美國軍機飛越印尼領空的提議，但尚未達成協議。印尼外交部為此致函警告國防部，給予美軍飛越領空的全面性許可，有使雅加達捲入潛在南海衝突的風險。

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赫格塞斯也在社群平台Ｘ發表聲明，肯定雙邊關係提升為重要國防合作夥伴關係。根據聯合聲明，這項夥伴關係涵蓋「軍事現代化與能力建構」、「培訓與專業軍事教育」以及「演習和作戰合作」。

印尼政府強調，該夥伴關係是「加強國防能力的機會」。至於美方希望美國軍機取得飛越印尼領空的權限，雅加達當局正「審慎評估」這項提案。

根據全球軍力分析網站「全球火力」，由一萬七千多個島嶼組成的印尼，擁有東南亞最強大的軍力，在戰略上位於南海的南部入口處，與新加坡和馬來西亞共同管理全球最繁忙的石油與液態石油產品運輸咽喉麻六甲海峽，並控制馬來半島和婆羅洲之間的納土納群島。

因此，只是有限度地允許美國軍機飛越領空，也將提升華府迅速調動部隊穿越連接太平洋與其他戰區之重要戰略走廊的能力。在美中關係緊張及中東爆發衝突的背景下，這一點變得日益重要。

多家媒體報導，美方正爭取其軍機在印尼領空的「全面夜間通行權」，據稱印尼總統普拉伯沃已批准這項提案。印尼國防部則透過聲明澄清，印美兩國仍在討論「合作意向書」，尚未定案，也不具法律約束力。

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