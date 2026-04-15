日5類型武器出口限制 最快下週撤銷

日本防衛大臣小泉進次郎預定4月底訪問菲律賓和印尼，「帶頭推銷」日本防衛裝備。據稱菲律賓對海上自衛隊的二手「阿武隈級」護衛艦頗有興趣。圖為阿武隈級護衛艦首艦「阿武隈號」。（取自海上自衛隊官網）

等內閣會議批准 實質邁向全面解禁

日本政府提出撤銷防衛裝備品出口限制「五類型」的修訂案，十四日獲執政黨自民黨通過，預計最快下週經內閣會議批准。此舉將使具有殺傷力的「武器」，例如飛彈與護衛艦，實質邁向全面解禁，有助於培育國內防衛產業，並建立與盟國的供應鏈合作。

培育防衛產業 與盟國供應鏈合作

「五類型」為日本「防衛裝備轉移三原則」的運用方針，允許出口的裝備用途，僅限於五個非攻擊性領域，包括救難、運輸、警戒、監視與掃雷等，排除具有直接殺傷力的武器系統，例如飛彈、戰鬥機或攻擊型艦艇。對於與外國共同開發的裝備等，則做為例外允許出口。

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日本政府提出的撤銷「五類型」修訂案，不需經國會事前批准，出口與否將由國家安全保障會議（NSC）審查，事後再通知國會。修訂案也規定，具有殺傷力「武器」的出口對象，將限於與日本簽署防衛裝備與技術轉移協定的國家，原則上不得出口至衝突當事國，但在考量安全保障的必要性下，若有「特殊情況」可破例許可。

日本為鬆綁武器出口限制，二〇一四年安倍晉三內閣提出「防衛裝備轉移三原則」，取代原有的「武器出口三原則」。由於當時的執政聯盟公明黨對武器出口持謹慎態度，「五類型」的運用方針，就是當時自民黨與公明黨妥協下的產物。

二〇一四年的局部性鬆綁，雖然讓日本得以擴大與東南亞及其他夥伴國家的安全合作，並發展國內防衛產業，但因無法出口主力武器，產業規模與競爭力仍受到相當程度的限制。而隨著近年國際安全環境惡化，尤其是中國軍力擴張與區域緊張升高，日本政府決定撤除「五類型」限制。

而除了扶植國內防衛產業外，建立與盟國的供應鏈合作，也是日本鬆綁武器出口的重要考量。日本若能參與武器與裝備的生產與輸出，將有助於提升整體同盟的補給能力，強化持久作戰的基礎。已退出執政聯盟的公明黨對於「五類型」的撤除，仍持謹慎態度，十三日與立憲民主黨、中道改革聯合向官房長官木原稔提出建言，要求超過一定金額的出口案必須事先通知國會，木原僅表示將加以檢討。

「帶頭推銷」小泉月底訪菲和印尼

防衛大臣小泉進次郎預定四月底黃金週長假期間，訪問菲律賓和印尼，一般認為與「五類型」的撤銷有關，因為菲印兩國對日本的防衛裝備展現高度興趣，小泉此行也被視為具有「帶頭推銷」的用意。菲律賓對海上自衛隊的二手「阿武隈級」護衛艦，以及陸上自衛隊的〇三式中程防空誘導彈（中SAM）表達興趣，印尼則關注海自的二手潛艦。

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