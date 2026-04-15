遭美制裁 中國油輪闖過荷姆茲海峽

美國的荷姆茲海峽封鎖令生效後，1艘遭美國制裁的中國油輪，在兩度嘗試後順利穿越海峽，成為封鎖以來首例。（美聯社檔案照）

美國的荷姆茲海峽封鎖令在台灣時間十三日晚間十時生效，鎖定對象為所有取道海峽往返伊朗港口的船隻，但一艘遭美國制裁的中國油輪，在兩度嘗試後順利穿越海峽，成為封鎖以來首例。

二度嘗試 穿越成功

全球航運權威媒體「勞氏日報」（Lloyd’s List）報導，由中國「上海軒潤船務有限公司」持有、懸掛馬拉威國旗的中型油輪「富星號」（Rich Starry），十三日首度試圖穿越海峽，但因不明原因向西折返。十四日二度嘗試，並成功穿越，未受到重大阻礙。

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引發關注的是，原名「全星號」（Full Star）的富星號，已在二〇二三年被美國財政部的外國資產管制辦公室，認定協助德黑蘭規避能源制裁列入黑名單。

航運追蹤機構Kpler數據顯示，十三日至少有兩艘曾停靠伊朗港口的船隻，在美軍封鎖生效後通過海峽，包括懸掛賴比瑞亞國旗的散裝貨輪「克里斯蒂安娜號」（Christianna），以及懸掛非洲國家葛摩聯邦（Comoros）國旗的油輪「埃爾皮斯號」（Elpis）。第三艘涉及伊朗的油輪、懸掛巴拿馬國旗的「和平海灣號」（Peace Gulf），也經由荷姆茲海峽駛入波斯灣。

根據美軍中央司令部十三日發布的通知，封鎖區域為荷姆茲海峽東部的阿曼灣、阿拉伯海海域，以及伊朗海岸線，包括但不限於伊朗港口和石油終端設施，對象涵蓋所有國籍船隻，「任何進入、駛離封鎖區域且未經授權的船隻，將可能被攔截、要求改道和扣押」，但封鎖不會對非往返伊朗的中立過境通航造成阻礙。

面對這種伊朗控制荷姆茲海峽，美軍又限制伊朗船隻出入的「雙封鎖」態勢，各國油輪進退兩難。非營利組織「聯合反對核子伊朗」（UANI）顧問布朗指出，荷姆茲當前真正的問題，不僅是船隻是否能夠通過海峽，而是美國軍艦執法選項的適用範圍。

另一方面，以色列與黎巴嫩十四日在華府舉行數十年來首次直接談判，美國國務卿魯比歐將與以色列和黎巴嫩駐美大使共同參與。但黎巴嫩激進組織「真主黨」的政治委員會高層表明，真主黨堅決反對以黎談判，也不會遵守任何雙方可能達成的協議。

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