北約拒加入川普封鎖行動 沙國促美伊回談判桌

美國在中東的長期戰略盟邦沙烏地阿拉伯，正力促美國放棄封鎖荷姆茲海峽，重回談判桌，以免伊朗以封鎖曼德海峽進行報復。圖為沙國王儲穆罕默德．沙爾曼（左）去年11月訪問白宮，會晤美國總統川普（右）。（路透檔案照）

北大西洋公約組織（NATO）十三日表示，不會參與美國總統川普封鎖伊朗港口的計畫，並表示唯有戰爭結束，才會介入。這項決定勢將激怒川普，並升高雙方緊張關係。美國在中東的長期戰略盟邦沙烏地阿拉伯，也力促美國放棄封鎖，重回談判桌。

華爾街日報十三日報導，數名沙國官員指出，沙國警告伊朗可能以封鎖曼德海峽（Bab el-Mandeb），報復美國的封鎖行動；曼德海峽位於葉門和非洲東北部「非洲之角」之間，是連接印度洋和紅海的咽喉要道，也是通往蘇伊士運河、連接歐亞航運最重要的樞紐之一。

請繼續往下閱讀...

這條狹窄水道攸關沙國石油出口。伊朗在實質封鎖荷姆茲海峽後，沙國改將原油跨越沙漠運輸到紅海岸出口，得以將出口量恢復到戰前每日約七百萬桶的水準。

革命衛隊嗆關曼德海峽

沙國力阻凸顯美國試圖以封鎖反制封鎖，打通荷姆茲海峽航運策略的風險和侷限性。波斯灣國家不希望這場戰爭以伊朗控制荷姆茲海峽結束，但包括沙國在內，許多國家也力促美國以談判解決問題，呼籲雙方重啟談判。

伊朗在葉門的盟友「青年運動」武裝組織，控制曼德海峽附近一長段海岸線，並曾在加薩走廊戰爭期間，攻擊該條航道往來船隻，嚴重擾亂航運，使石油運輸量從原本每日九三〇萬桶大減一半，且至今尚未完全恢復。

沙國官員說，伊朗正施壓青年運動再次封鎖曼德海峽，青年運動也可能向穿越曼德海峽的船隻強收費用。伊朗伊斯蘭革命衛隊（IRGC）更揚言，美國封鎖行動可能促使德黑蘭關閉這處紅海進出要道。

北約：戰爭結束才會介入

除了沙國，包括英國和法國在內的北約盟邦十三日表示，不會參與川普對進出伊朗港口的封鎖行動，避免捲入這場戰爭，北約正研擬一項提案，以利荷姆茲海峽重新開放。法國總統府十四日宣布，法國總統馬克宏和英國首相施凱爾將於十七日共同主持一場視訊會議，討論一項「在安全條件允許的情況下，恢復荷姆茲海峽航行自由」計畫。

英國首相辦公室發言人表示，這場峰會將推動一項多國參與的計畫，在衝突結束後維護國際航運安全。施凱爾十三日透露，英國已召集逾四十個國家參與這項倡議，旨在以外交手段施壓，促成戰爭結束、重開荷姆茲海峽，並建立一套安全通過海峽的規則，協調軍艦護航。

曼德海峽位於葉門和非洲東北部「非洲之角」之間，是連接印度洋和紅海的咽喉要道，也是通往蘇伊士運河、連接歐亞航運最重要的樞紐之一。（美聯社檔案照）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法