與那國島防空飛彈部隊 自衛隊2030年完成部署

（取自陸自網站）

日本為加強離島防衛，計畫於沖繩縣與那國島部署防空飛彈部隊，這項部署計畫已獲地方同意，預定在二〇三〇年度完成部署。

與那國島距離台灣約一一〇公里，是日本最西端的有人島，當地於二〇一六年設立陸上自衛隊駐屯地，並部署沿岸監視部隊，二四年已配置電子戰部隊，並計畫於二六年度再部署另一支對空電子戰部隊。

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町長會小泉 表態同意

綜合日本媒體報導，與那國町町長上地常夫十三日在防衛省與防衛大臣小泉進次郎會面，就防衛省的部署計畫表達「不會提出反對意見」，等於正式同意飛彈部署。

上地常夫去年八月當選町長，他表示已與町民廣泛交換意見，這次決定的理由是「部隊進駐將提升嚇阻力」，而且這是防禦性、以攔截為目的的裝備，將確實向居民說明。他也指出，由於部分居民仍持反對意見，已要求防衛省持續提供充分且細緻的說明，若未來有追加部署計畫，地方政府將會審慎評估。

小泉今年二月宣布，將以二〇三〇年度為目標，在與那國部署03式防空飛彈（中SAM）部隊。中SAM的射程約六十公里，主要是為了攔截飛機、無人機、巡弋飛彈等中低空威脅，強化西南離島在「灰色地帶」與空中威脅層面的防護。

日本為推動強化西南方面防衛，除在沖繩本島外，已於宮古島與石垣島陸續部署03式中程防空飛彈，與那國島的部署計畫，其實早在二〇二二年就已提出。

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