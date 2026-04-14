中國船南沙投放氰化物 威脅菲軍

菲律賓海軍發言人崔尼代指出，菲軍去年2月、7月和10月在來自中國漁船的舢板上，查獲10瓶氰化物，上月還目擊另一組中國舢板船員在仁愛暗沙的附近水域投毒。（法新社）

菲律賓政府十三日指出，已證實中國漁船去年在南海南沙群島（Spratly Islands）附近投放氰化物，威脅菲國在爭議海域軍事前哨的穩定，以及其士兵的安全。當地為南海主權爭議熱點，近年來菲中兩國船隻屢次在此爆發衝突。

菲律賓國家安全委員會（NSC）在一場簡報會上表示，實驗室分析證實，二〇二五年二月與十月在仁愛暗沙（Second Thomas Shoal）附近，從中國船隻上尋獲的瓶子裡含有氰化物。仁愛暗沙鄰近重要航運通道，且據稱蘊藏豐富礦產資源。

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國安會表示，使用這種劇毒化學物質是一種「蓄意破壞行為」，「最終可能會損及」馬德雷山號（BRP Sierra Madre）的結構基礎；這艘二次世界大戰時期的登陸艦，自一九九九年起蓄意擱淺在仁愛暗沙水域，目前做為菲律賓的軍事前哨，有菲國士兵駐紮，以宣示其擁有主權。

菲控中汙染水源、剝奪食物來源

國安會指控，氰化物還可能毒死暗沙周邊的魚類，剝奪士兵的食物來源。國安會發言人瓦倫西亞（Cornelio Valencia Jr.）指出，蓄意使用氰化物引發對非法與破壞性行為的嚴重關切，這些行動也讓海軍人員被迫接觸受污染的水源、食用中毒的魚類，以及侵蝕珊瑚。

瓦倫西亞表示，馬尼拉在最近的一場會議上，已向北京提出這項疑似投毒的指控，但尚未收到正式回覆。國安會將把調查結果轉交給外交部，以研議提出外交抗議。馬尼拉也已下令海軍與海岸防衛隊加強巡邏，以防止該地區受到進一步的環境損害。

菲律賓海軍發言人崔尼代（Roy Vincent Trinidad）指出，菲軍去年二月、七月和十月在來自中國漁船的舢板上，查獲十瓶氰化物。菲國士兵上月還目擊另一組中國舢板船員在仁愛暗沙附近水域投毒，該水域隨後驗出含有氰化物。瓦倫西亞和崔尼代均指控，這些漁民的母船是為中國海軍工作。

菲律賓曾指控中國阻撓對馬德雷山號駐軍的運補任務，包括二〇二四年六月十七日發生的一起暴力事件，導致一名菲律賓水手失去一根手指。中國否認在這些遭遇中採取攻擊性行為的指控，並反控菲律賓擅闖其水域。六月的衝突隨後促成針對這艘擱淺船隻運補任務的臨時諒解。

中國與菲律賓上個月就南海問題舉行高層會談，探索在石油與天然氣探勘方面合作，以及海上的建立信心措施，包括兩國海岸防衛隊之間的通訊。但菲律賓外交部十三日表示，海防隊的合作範圍將受到限制，而且不考慮在敏感的行動區域進行合作，目前也沒有關於聯合巡邏的討論。

對此，中國外交部發言人郭嘉昆十三日在例行記者會上，聲稱馬尼拉的指控是一場「鬧劇」，「菲方非法侵擾正常捕魚的中國漁船，搶奪漁民生活物資，還自導自演所謂『氰化物鬧劇』，完全不具有可信度，不值一駁。」

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