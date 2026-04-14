匈牙利變天》親歐派大勝 終結奧班16年執政

62歲現任總理奧班長達16年的執政生涯，至此畫下句點。（法新社）

尊重與自由黨 奪逾3分之2席次

匈牙利十二日舉行國會大選，立場中間偏右的親歐盟反對黨「尊重與自由黨」（Tisza）贏得壓倒性勝利，囊括超過三分之二席次。民族主義執政黨「青年民主黨」（Fidesz）僅以卅八．四％的得票率取得五十五席，意味著六十二歲總理奧班（Viktor Orban）十六年的執政生涯畫下句點。

已開出的九十九％選票顯示，在這場投票率高達近八成的激烈選戰中，尊重與自由黨以五十三．〇七％得票率，贏得國會一九九席中的至少一三八席，該黨領袖馬格雅（Peter Magyar）基本確定成為新任總理。

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準總理馬格雅 主張反貪吸引選民

馬格雅向支持者表示，尊重與自由黨勝選是一次「奇蹟」，人民透過選舉結果向歐洲傳達正面訊息，「匈牙利再一次成為歐盟及北約最強力的盟友」。馬格雅承諾恢復國家體制的平衡，確保民主在匈牙利運作順暢，讓匈牙利人「回歸正軌」，呼籲各界團結應對未來的挑戰。

儘管選前獲得美國總統川普和俄羅斯總統普廷支持，美國副總統范斯還親自站台，奧班仍未能爭取到第五個任期，在計票初步明朗時便宣布敗選，坦言選舉結果「明確且可以理解」，「對我們來說，這是沉痛但毫無疑義的結果」。奧班在過去十六年執政期間，將匈牙利打造成「非自由式民主」的統治範例，多次與歐盟因法治及烏克蘭等議題發生齟齬。

四十五歲的馬格雅曾是奧班支持者，二〇〇二至二四年間均為青年民主黨成員，曾在外交部、匈牙利常駐歐盟機構及總理辦公室等單位任職。二〇二四年與青年民主黨分道揚鑣，加入尊重與自由黨並迅速嶄露頭角，主張打擊國家貪腐及提供更優質的公共服務，吸引選民支持。

華府智庫「美國進步中心」執行長譚登指出，奧班的失利「對威權主義來說是一次響亮的挫敗，引發的迴響超出匈牙利國界」。

二〇二二年二月俄羅斯全面入侵烏克蘭，使歐盟與莫斯科徹底決裂，也讓歐洲境內，尤其是東歐國家的選舉，成為另類親歐與親俄之爭。莫斯科在此期間仰賴匈牙利掣肘歐洲，包括奧班阻擋歐盟兌現向烏克蘭承諾的九百億歐元貸款，以及布達佩斯被踢爆長年向莫斯科洩露歐盟會議的細節。

歐洲領袖致賀 澤倫斯基盼合作

雖然馬格雅立場親歐，但在烏俄議題上，他也不支持向基輔提供軍事援助及快速加入歐盟。烏國總統澤倫斯基表示，願為兩國利益及歐洲的和平、安全、穩定，與馬格雅政府合作。克里姆林宮則稱，期盼與匈牙利新領導階層建立「務實」關係。

歐盟執委會主席馮德萊恩在社群平台發文指出，「匈牙利選擇了歐洲」；英國首相施凱爾說，對匈牙利及歐洲的民主來說，「這是歷史性的時刻」；德國總理梅爾茨強調，右翼民粹主義在匈牙利受挫，「讓我們為一個強大、安全及統一的歐洲團結起來」。

匈牙利中間偏右的親歐盟政黨「尊重與自由黨」在12日舉行的國會大選中贏得壓倒性勝利，囊括超過3分之2席次，該黨領袖馬格雅基本確定成為新任總理。（路透）

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