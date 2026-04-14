美封荷姆茲終極目標 斬伊朗財務命脈

在美國總統川普下令封鎖荷姆茲海峽後，美軍中央司令部在發給海員的通知中表示，美軍將在海峽以東的阿曼灣和阿拉伯海實施封鎖。圖為阿拉伯聯合大公國瀕波斯灣港口沙迦（Sharjah）。（法新社）

在美國總統川普下令封鎖荷姆茲海峽（Strait of Hormuz）後，美軍中央司令部（U.S. Central Command）在發給海員的通知中表示，美軍將在海峽以東的阿曼灣（Gulf of Oman）和阿拉伯海（Arabian Sea）實施封鎖。

路透報導，相關措施將適用於所有通行船隻，無論其懸掛國旗為何。通知指出，封鎖措施將於格林威治標準時間十三日十四時（台灣時間同日晚間十時）生效；「任何未經授權進入或離開封鎖區域的船隻，都可能被攔截、改道或扣押。」

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通知強調，封鎖措施「涵蓋伊朗整個海岸線，包括但不限於港口和石油終端港」，允許食物、醫療供給品及其他必需品等人道物資運輸，但須接受檢查。

通知也提到，封鎖措施不會妨礙經荷姆茲海峽往返「非伊朗目的地」的「中立」通行。伊朗已揚言將對波斯灣鄰國的港口採取報復行動，甫於七日達成的脆弱停火協議岌岌可危。

通行量恐降至零 影響原油供應

彭博指出，在美國和以色列聯手對伊朗開戰後，荷姆茲海峽每天的通行量已從和平時期的約一三五艘，銳減至個位數。全面封鎖可能會阻斷剩餘的運輸流量，並威脅到中東以外更廣泛地區的經濟。若美國海軍採取類似去年底在委內瑞拉外海執行的封鎖行動，可能會使通行量降至零，儘管對伊朗施加龐大壓力，但同時也切斷了亞洲國家的重要原油供應。

雖然封鎖的確切形式仍不清楚，但幾乎肯定會涉及檢查與攔截部分船隻，甚至可能比照委內瑞拉模式，登船並扣押與德黑蘭有關聯的船隻。然而，較不明朗的是，美國是否會動用軍艦追逐油輪進入印度洋，或者雙方將如何應對對峙，或油輪可能受損的情況。

美國目前在該地區部署大量軍事資產，包括具備快速反應能力的兩棲突擊艦「的黎波里號」（USS Tripoli）。該艦除搭載匿蹤戰機與運輸機外，還有三五〇〇名水手與陸戰隊員。

封鎖的最終目標，是切斷伊朗的石油流動，斬斷德黑蘭政權的重要財務命脈。川普政府已在委內瑞拉使用過封鎖選項，但委內瑞拉的規模小得多，依賴的船隊數量也更有限，對全球最大石油進口國中國的重要性也較低。

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