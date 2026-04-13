川普曾批造福中俄 英緩推查哥斯群島移交

（美聯社檔案照）

最大島嶼狄耶戈加西亞為美戰略基地 伊朗3月彈襲未遂

英國與非洲國家模里西斯二〇二四年十月達成協議，在保留美國和英國軍事部署條件下，將印度洋查哥斯群島（Chagos Islands）主權歸還模里西斯，引發美國總統川普批評「巨大錯誤」。英國十一日宣布，將暫停推動查哥斯群島主權移交程序，致力尋求美方認可。

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英︰獲美支持才會推動

查哥斯群島由六十多座島嶼組成，一九六五年被英國從模里西斯分離，成為英屬印度洋領地。一九六六年，英國將最大島嶼狄耶戈加西亞（Diego Garcia）租借給美國，七〇年代後期在島上興建海軍基地，約一千五百名島民遭強制遷移。依照協議，英國正式將查哥斯群島主權移交模里西斯，但保留狄耶戈加西亞的主權達九十九年，維持美英軍力在印度洋地區的部署。

狄耶戈加西亞是美國駐紮轟炸機、核潛艦與飛彈驅逐艦的戰略基地，在美國和以色列二月底對伊朗開戰後，伊朗三月間曾向狄耶戈加西亞發射兩枚中程彈道飛彈，但未擊中美英聯合軍事基地。此舉代表伊朗首次動用中程彈道飛彈，也是試圖將打擊範圍擴大到中東地區以外，並威脅美國利益的重大行動。

英國「泰晤士報」報導，賦予查哥斯群島歸還協議法律地位的立法程序，不會被排入英國國會下期議程。英國首相施凱爾辦公室強調，英方會嘗試說服華府給予正式核准。英國政府發言人表示，「我們仍然認為，這項協議是保護基地長遠未來的最佳方式。但我們始終秉持的原則，是唯獨在協議獲得美國支持下才會推動。」

川普對歸還查哥斯群島主權一事立場反覆。該協議原本已獲美國國務院支持，川普卻在一月批評英國作法軟弱且愚蠢，只會造福中國與俄羅斯，並據此強化美國取得格陵蘭正當性。二月初與施凱爾談話後，川普轉為傾向支持英模達成協議，但隨後又主張這是會對盟友造成不利後果的重大錯誤。

前英國外交部常任副部長麥唐納（Simon McDonald）向英國廣播公司（BBC）表示，「當美國總統公開反對，政府就必須重新思考。因此，這項協議將被暫時擱置」。模里西斯外交部長拉姆富爾（Dhananjay Ramful）則強調，「我們會毫不保留地抓緊任何外交及法律途徑，完成去殖民化程序」。

美國與中國在印太地區的競爭以及當前的中東衝突，使查哥斯群島主權爭議變得更為複雜。狄耶戈加西亞的戰略地位使伊朗處於美軍打擊範圍內，美方也擔心歸還島嶼將使模里西斯的盟友中國受惠，得以在周邊海域從事間諜活動。

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