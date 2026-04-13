供伊朗防空武器若屬實 川普嗆課中國50%關稅

中國向伊朗提供的武器，可能包括對低空飛行器極具威脅的「單兵便攜式防空飛彈」。（歐新社檔案照）

紐約時報、美國有線電視新聞網（CNN）等披露，中國可能已經、或將在未來數週為伊朗提供防空武器。對此，美國總統川普警告，若消息屬實，北京將面臨「重大後果」。

川普十二日在接受福斯新聞專訪時直接表明，警告中國若向伊朗提供軍事援助，將對其輸往美國的商品徵收「驚人」的新關稅，「如果我們抓到他們這麼做，他們將面臨五十％的關稅。」

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川普十一日準備從白宮搭機飛往邁阿密時回應媒體，「若中國這麼做（供應武器），他們就會有大麻煩」。

傳中國供給單兵便攜式飛彈

據三名知悉近期情報評估的人士向CNN透露，中國向伊朗提供的武器，可能包括對低空飛行器極具威脅的「單兵便攜式防空飛彈」（MANPADS），並藉由第三國轉運以掩蓋來源。美軍日前在伊朗境內遭擊落的一架F-15E戰鬥機，便是遭伊軍以新型或升級版本的防空武器鎖定。

紐時指出，美國情報機構評估，中國秘密參與這場戰爭，同意業者向伊朗提供化學物質、燃油與武器零件。儘管中國長期以來不願提供伊朗軍備成品，但某些中方官員希望官方允許中企，在伊朗戰爭期間直接向伊朗部隊提供裝備。

中國也提供伊朗部分情資與軍民兩用零件，類似北京在烏克蘭戰爭中支援俄羅斯的方式。北京當局如果同意以海運向伊朗提供飛彈，將顯著升高形勢，同時顯示至少某些中方高層積極付出努力，希望見到美軍落敗。

美國「新聞週刊」指出，中國向伊朗運送武器除加劇緊張局勢外，還可能觸發更廣泛的地緣政治後果，尤其是美中關係已因貿易爭端、軍事緊張及伊朗戰爭等問題受創，並增添川普五月訪問中國行程的不確定性。

面臨國際制裁的伊朗，長期仰賴外國協助維持武器計畫運作。中俄多次遭西方官員點名，提供德黑蘭軍民兩用技術和軍事支持。但德黑蘭當局和軍方始終否認接收非法武器轉運，強調軍事力量來自國內生產研發，有權維護自身安全及發展國防能力。

由美國副總統范斯率領的代表團，十一日在巴基斯坦與伊朗代表團展開談判，最終破局未能達成協議。儘管川普原先對談判持樂觀態度，但也強調結果如何對美國來說並無差別，「是否達成協議對我來說無關緊要。因為我們已經贏了」，「我們在軍事上擊垮他們」。

川普引述美國軍方聲明，指海軍軍艦已在十一日穿越荷姆茲海峽啟動掃雷作業，「我們會清除海峽的水雷」。他也再度宣洩對盟友及其他國家不願伸出援手的不滿，「他們要不是害怕，就是軟弱或吝嗇」，「我們沒有獲得北大西洋公約組織（NATO）的協助」。

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