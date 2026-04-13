沙國修復紅海輸油關鍵連結 每天達700萬桶

（法新社檔案照）

東西向輸油管 恢復泵送能力

沙烏地阿拉伯能源部十二日表示，在伊朗對波斯灣各地目標發動攻擊後，沙國關鍵的東西向輸油管線與其他損毀設施，已恢復泵送能力，達到每天約七百萬桶，修復了經由紅海出口石油的關鍵連結。

在伊朗實質封鎖荷姆茲海峽（Strait of Hormuz）之際，沙國的「東西輸油管」（East-West Pipeline）被證明是經濟命脈；這條長達七五〇英里（約一二〇七公里）的管線網絡，將西部的紅海與東部的波斯灣連接起來。

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在伊朗與美國七日展開為期兩週的脆弱停火協議之前，德黑蘭持續攻擊其盛產石油的鄰國的關鍵能源基礎設施，影響其石油產能。沙國首都利雅德、東部省（Eastern Province）與工業城市揚布（Yanbu）的設施，以及石油與天然氣生產、運輸與煉製基礎設施，還有石化廠與電力設施，均成為伊朗攻擊目標。

兩艘中國滿載超級油輪 通過荷姆茲

沙國能源部指出，伊朗的攻擊導致東西輸油管沿線十一個泵站之一，每天流失約七十萬桶的泵送能力。自開戰以來，沙國共有三人喪生。為避開荷姆茲海峽幾乎全面關閉，沙國自二月底以來已將其紅海碼頭的原油出貨量增至四倍。

沙國能源部表示，伊朗的軍事行動影響沙國瑪尼法（Manifa）油田及胡萊斯（Khurais）油田的產量，產能每天各減少約卅萬桶。前者現已恢復生產，後者也正逐漸恢復產能。

兩艘滿載原油的中國超級油輪，十一日在一艘希臘船隻通過荷姆茲海峽數小時後駛過該水道，顯示石油航運顯著回升。這是自六週前美伊戰事導致該水道交通幾乎停擺以來，通過荷姆茲海峽運出石油數量最多的一天。這些船隻的總運載能力約六百萬桶原油，均未運載來自伊朗的石油，也未與該國有明顯的直接聯繫。這兩艘中國超級油輪是首批被觀察到從波斯灣運出原油的中國船隻，凸顯北京同樣受到這場衝突的影響。

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