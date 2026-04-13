濃縮鈾、荷姆茲議題沒共識 美伊談判破局

美國與伊朗高層官員十一日在巴基斯坦首都伊斯蘭馬巴德進行談判，歷經21個小時的馬拉松會談後宣告破局，圖為以副總統范斯（JD Vance）為首的美方代表團。（法新社）

美國與伊朗高層官員十一日在巴基斯坦首都伊斯蘭馬巴德進行談判，但在歷經長達廿一個小時的馬拉松會談後，雙方在濃縮鈾處置與關鍵能源航道荷姆茲海峽兩大核心議題上無法達成共識，宣告破局。

這場會談是美國與伊朗十多年來首次面對面會面，也是自一九七九年伊斯蘭革命以來層級最高的對話。以副總統范斯（JD Vance）為首的美方代表團，成員包括特使魏科夫（Steve Witkoff）以及總統川普的女婿庫希納（Jared Kushner）。

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范斯︰對伊朗而言 遠比美國還糟糕

范斯在會後的記者會上表示，「好消息是，我們與伊朗進行若干實質討論」，「壞消息是，我們沒能達成協議」。他表示，美國旨在尋求防止伊朗發展核武器的「根本承諾」，「我們需要看到肯定的承諾：伊朗不再尋求核武，或是可以迅速取得核武的工具」，但德黑蘭不願接受美方條件，「我認為這對伊朗而言，遠比對美國還要糟糕。」

范斯表示，代表團已極為明確地傳達華府的「紅線」，向德黑蘭提供「最終且最佳」方案。范斯在會談結束後隨即搭機返美，但他暗示將給予德黑蘭當局時間，評估美國提出的協議，「就讓我們看看伊朗是否會接受提案」。

伊朗官方媒體則聲稱，協商觸礁的主因在於華府提出的要求「過度且不合理」。率領伊朗代表團的國會議長卡利巴夫，在談判開始前便表達對美國的不信任，會後也重申美方未能贏得德黑蘭的信任。伊朗外交部則表示，在經過長達四十年的戰爭後，無人預期僅透過一場會議就達成協議，保留美伊後續談判餘地。

巴基斯坦副總理兼外交部長達爾強調，巴國將持續扮演斡旋角色推動雙邊對話，並敦促兩國持續遵守自七日生效的兩週暫時停火協議。

紐約時報引述兩名伊朗官員報導，美國要求伊朗立即重啟荷姆茲海峽所有海運交通，但伊朗不願放棄如此重大的談判籌碼，表明這項條件僅會在最終和平協議敲定後實現。

伊朗提出的要求，包括賠償二月廿八日美國和以色列聯手對伊朗開戰以來造成的損害，以及解除伊朗在盧森堡、巴林、日本、卡達、土耳其和德國遭凍結的石油收益和資產，以用於重建。另一項癥結點為，美國總統川普要求德黑蘭交出或出售所有武器級濃縮鈾庫存，伊朗則對此議題提出自己的替代方案，但雙方未能達成妥協。

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