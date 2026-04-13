美封荷姆茲除雷 攔截向伊朗「買路」船隻

美國總統川普12日宣布，美國海軍將開始封鎖荷莫茲海峽，攔截向伊朗支付通行費的船隻。（路透）

川普：任何向我們或和平船隻開火的伊朗人 都將被炸下地獄

在長達廿一小時的馬拉松談判仍未能達成共識後，美國總統川普十二日宣布，美國海軍將開始封鎖荷莫茲海峽（Strait of Hormuz），清除伊朗佈設的水雷，攔截所有在國際水域向伊朗支付通行費的船隻，並聲稱「其他國家也將參與」，使甫於七日達成的兩週停火協議岌岌可危。

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波灣國家開始協助打通海峽

川普稍後接受福斯新聞專訪時指出，封鎖荷姆茲海峽將類似美國對委內瑞拉採取的行動，但規模更大，「要不是全部通過，就是全部禁止」，直到伊朗屈服為止。他也指明波斯灣國家已開始協助美軍打通荷姆茲海峽。伊朗革命衛隊則警告，伊朗已完全控制荷姆茲海峽，敵人將陷入其「致命漩渦」之中。

川普在自家社群平台「真實社群」發文指出，在巴基斯坦舉行的這場會談，整體來說「還算順利，大部分議題都有共識，但唯一真正關鍵的『核』問題沒有結果。因此，全世界最強大的美國海軍將立即展開封鎖行動，攔截所有試圖進出荷姆茲海峽的船隻。」川普警告：「任何向我們或和平船隻開火的伊朗人，都將被炸下地獄！」

川普說，美國希望能盡快恢復海峽的完全自由通行，但伊朗故意聲稱「某處可能還有水雷」，然後又不指明水雷的位置，「這就是赤裸裸的國際勒索，任何國家，尤其是美國，都絕對不會接受。」「我也已經指示海軍攔截任何在國際水域支付非法通行費給伊朗的船隻。支付非法費用的人絕對不會被允許在公海安全通過。我們也將開始清除伊朗在海峽內佈設的水雷。」

川普警告：「封鎖即將正式開始，其他國家也將參與其中。我們絕對不容許伊朗憑藉非法勒索獲利，他們想要錢，更想要核武。另外在適當的時機，我們的軍隊已經全面做好準備，隨時可以徹底解決殘餘的伊朗勢力。」

川普在隨後的發文中痛批，伊朗承諾過重新開放荷姆茲海峽，卻故意沒有做到，導致全球許多國家與民眾陷入焦慮、混亂與痛苦。美國副總統范斯（JD Vance）、特使魏科夫和庫希納，已向他完整報告在伊斯蘭馬巴德舉行的會談詳情，他重申：「正如我多年來一再強調，伊朗絕對不可能擁有核武！」

福特號可聯手林肯號 控制荷姆茲

川普十二日稍早在「真實社群」轉發「Just the News」網站的一篇報導，指出若伊朗拒絕接受最終協議，可能重啟對付委內瑞拉的模式，動用海軍力量對伊朗實施海上封鎖。據報導，美軍最先進的航空母艦「福特號」（USS Gerald Ford）已在波斯灣待命，隨時可與另一艘航艦「林肯號」（USS Abraham Lincoln）聯手控制荷姆茲海峽。

報導指出，「對美國海軍來說，要完全控制進出這條海峽的船隻非常容易」。此舉恐使伊朗本脆弱經濟進一步承受壓力，同時切斷中國與印度兩大買家的石油來源，對兩國形成外交壓力。

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