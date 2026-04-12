匈總理選情嚴峻 川普經濟牌助選

匈牙利十二日舉行國會大選，民調顯示，廣受年輕人支持的在野黨親歐派候選人馬格雅贏面極大，圖為馬格雅在十日的造勢活動中與支持者自拍。（路透）

匈牙利將於十二日舉行國會大選，現任總理奧班面臨來自親歐對手馬格雅（Peter Magyar）的強烈挑戰。民調顯示馬格雅支持度持續領先，美國總統川普則在選前表態，若奧班勝選將以美國經濟實力挺匈牙利。

馬格雅聲勢高漲，對支持者表示正處於取得三分之二多數勝利的門檻。他所領導的「尊重與自由黨」（TISZA）已吸引跨政治光譜支持者，尤其在年輕選民中獲廣泛迴響。政治分析家表示，十八至二十九歲年輕選民明顯轉向，執政的「青年民主黨」（Fidesz）在年輕族群支持度已低於一成，較小城鎮乃至部分村莊也出現轉向反對派趨勢。

請繼續往下閱讀...

根據匈牙利多家民調機構預測，尊重與自由黨選情持續看漲。被視為最準確的民調機構Medián預測，該黨可獲得國會一九九席中的一三八至一四三席，取得足以修憲的三分之二多數；青年民主黨則僅能拿下四十九至五十五席，面臨壓倒性挫敗。不過，也有少數幾家民調機構預測青年民主黨會險勝。

面對嚴峻挑戰，奧班仍獲得美國強力支持。美國副總統范斯近日剛結束對匈牙利兩天訪問，川普隨即在發文承諾，若奧班贏得大選，將運用美國全部經濟實力強化匈牙利經濟，並表示樂於投資奧班持續領導下的繁榮。

奧班執政十六年來，與川普及俄羅斯總統普廷關係密切。他在選戰中警告支持者可能失去所建立的一切，呼籲國家團結，並試圖將歐盟與烏克蘭描繪成匈牙利主要威脅。然而此舉未能撼動對手在民調中平均領先十個百分點的優勢。

隨選情緊繃，雙方互相指控對方引入外國勢力干預選舉。奧班指控反對派不擇手段奪權，與外國情報機構勾結；馬格雅則反控青年民主黨長期操弄選舉，包括舞弊與散播假訊息。

分析家指出，若馬格雅僅取得國會簡單多數，將難以推翻青年民主黨在司法等領域建立的勢力；唯有贏得三分之二多數，才能真正實現他所承諾的政權更迭。

美國總統川普則在選前表態，呼籲匈國民眾支持總理奧班連任，承諾將以美國經濟實力支持匈牙利。圖為川普去年十一月在白宮與奧班會面。（美聯社檔案照）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法