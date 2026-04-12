佈雷無法定位 伊朗不敢開通荷姆茲海峽

美國情報評估伊朗目前仍保有數千枚中短程彈道飛彈。圖為伊朗首都德黑蘭的國防博物館前，展出伊朗自製飛彈的模型。（法新社）

美國紐約時報十日報導，美國官員透露，伊朗之所以無法迅速讓更多船隻通過荷姆茲海峽，主要原因在於其無法定位所有佈設的水雷，且缺乏清除這些水雷的能力。此外，華爾街日報同日也報導，伊朗目前仍保有數千枚彈道飛彈，並具備透過地下儲存設施重新部署發射系統的能力。

紐時說，水雷問題解釋了為何伊朗未能迅速遵守川普政府要求開放海峽的警告。上個月，在美國與以色列發動戰爭後不久，伊朗便使用小船在海峽佈雷，加上無人機與飛彈攻擊的威脅，使通過海峽的油輪和其他船隻數量銳減，推升能源價格，也為伊朗在戰爭中提供了最佳籌碼。

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伊朗雖留了一條通道，允許繳納通行費的船隻通過，但這條路徑能通過的船隻非常有限。美國官員表示，這主要是因為伊朗隨意佈雷所致。目前尚不清楚伊朗是否有記錄每一枚水雷的確切位置。官員指出，即使有記錄，部分水雷的佈設方式也允許其漂移或移動。伊朗也沒有能力快速清除自己佈設的水雷。

伊朗外交部長阿拉奇曾回應川普，稱荷姆茲海峽將「在考慮技術限制的情況下」開放通行。美國官員表示，阿拉格奇的言論，正是指伊朗無法快速找到或清除水雷。鑑於川普要求開放海峽的立場，如何能快速增加海峽安全通道，很可能成為談判的討論焦點。

美情報：伊朗保有數千飛彈

在另一方面，華爾街日報引述熟悉評估的美國官員指出，儘管伊朗飛彈庫存在衝突中已大幅減少，估計約損失過半，但目前仍保有數千枚中短程彈道飛彈，且部分發射器雖遭摧毀或受困地下，但仍可能被修復或重新挖掘使用。部分評估認為，伊朗仍可維持有限規模的飛彈打擊能力，其每日發射量已從戰爭初期的數十枚下降至約十至十五枚。

分析指出，伊朗長期將飛彈與發射設施深埋於山區與地下複合基地，使空襲難以徹底摧毀。儘管以色列曾針對發射通道進行封鎖打擊，但設施核心結構多數仍得以保存。這種地下化戰略，使伊朗能在停火期間進行快速重整，成為美方主要憂慮之一。

在無人機方面，伊朗「單向攻擊無人機」庫存已降至戰前一半以下，主因為戰場消耗與生產設施遭到打擊。不過，情報顯示德黑蘭可能尋求向俄羅斯取得替代系統。此外，伊朗仍保有少量巡弋飛彈，可用於攻擊波斯灣船隻或區域美軍據點。

分析人士普遍認為，伊朗短期內難以恢復至戰前規模，其軍事重建速度將取決於是否獲得外部支援，包括俄羅斯或中國的技術與裝備。

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