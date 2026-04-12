傳中國新防空系統 將由第三國轉運伊朗

美國有線電視新聞網報導，中國正計畫在未來數週內向伊朗提供新一批防空系統。圖為2023年習近平會晤訪問中國的伊朗總統。（美聯社檔案照）

伊擬利用停火補充關鍵軍備

根據美國有線電視新聞網（CNN）媒體引述情報人士說法指出，中國正計畫在未來數週內向伊朗提供新一批防空系統，此舉正值美伊達成脆弱停火之際，外界憂心恐對區域安全情勢帶來新的不確定性。

恐升高中東衝突風險

據CNN引述三名熟悉情報評估的消息人士指出，美方掌握跡象顯示，中國可能透過第三國轉運，向伊朗提供俗稱「單兵便攜式防空系統」（MANPADS）的肩射飛彈，以掩蓋來源並降低外交風險。這類武器在先前五週的衝突中，已對低空飛行的美軍軍機構成顯著威脅。美國總統川普日前透露，美軍遭擊落的一架F-15戰鬥機可能是被肩射式熱追蹤飛彈擊中；伊朗則聲稱使用「新型防空系統」將其擊落，但未提供細節。

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報導指，伊朗可能利用停火期間，在盟友協助下補充關鍵軍備，提升其防空與不對稱作戰能力。若中國直接提供完整武器系統，將被視為美以伊戰爭自今年二月爆發以來，北京對伊朗支持的重大升級。

對此，中國駐華府大使館嚴正否認，表示相關資訊並不屬實。使館發言人說：「作為負責任的大國，中國一貫履行國際義務。我們敦促美方不要做出無端指控、惡意聯想以及炒作煽動。我們希望有關各方多做有助於緩和局勢的事。」

除防空武器外，美國智庫戰爭研究所（ISW）與多家西方媒體近期指出，中國已向伊朗提供飛彈計畫相關支援，包括運送飛彈燃料前驅化學品（如高氯酸鈉），協助其在美以空襲後重建彈道飛彈能力。部分報導稱，相關物資透過遭制裁船隻運輸，數量足以生產數百枚飛彈。

此外，大西洋理事會分析亦指出，中國長期向伊朗提供無人機、反艦飛彈與防空系統相關技術與零組件，強化其軍事能力。美國政府過去亦多次制裁中國與香港企業，指控其協助伊朗取得軍民兩用技術。

北京長期提供武器零組件

分析家指出，北京目前採取「有限介入」策略，一方面避免直接捲入衝突、與美國正面對抗，另一方面仍維持對伊朗的戰略支持。透過提供被視為「防禦性」的武器系統，中方亦可能試圖降低外界對其角色的批評。

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