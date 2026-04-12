川普核心圈「最反戰」范斯談判如履薄冰

范斯（左）十一日先與巴基斯坦總理夏立夫（右）會談。（路透）

針對美國副總統范斯率團前往巴基斯坦與伊朗官員展開談判，根據路透引述多位知情人士報導，伊朗方面長期私下尋求由范斯主導談判，視其為川普總統核心圈內「最反戰」人物之一，認為他較可能有誠意達成協議。

彭博也報導，伊朗對川普特使魏科夫與其女婿庫希納信任度低落，因先前兩次與他們的談判失敗後，美國隨即發動攻擊。華府智庫「國防優先」中東計畫主任克拉尼奇認為，范斯是新面孔且被視為傾向克制路線，可能有助伊朗認真看待談判。

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路透稱白宮官員透露，派遣范斯出馬完全是川普一個人的決定，總統對於何種協議可以接受擁有最後決定權。

范斯本人對此任務態度謹慎。他在匈牙利訪問時對於伊朗是否特別點名要他參與，他回應：「我不知道，如果是真的我會很驚訝。」彭博的報導則稱，是范斯主動表達想要參加談判，他強調「是我希望參與其中，因為我自認可以帶來改變」。不過，白宮官員向路透證實，伊朗方面確實表達希望范斯參與談判的意願。

此國際任務是機會也是陷阱

對於可能問鼎二〇二八年共和黨總統提名的范斯而言，此次其政治生涯中最重大的國際任務既是機會也是陷阱。若談判成功促成持久和平，將有助其形象並累積外交資本；若談判破裂或陷入曠日費時的僵局，恐將使他變成「戰爭面孔」，並與這場已造成數千平民喪生、並推升油價與通膨的衝突綁死在一起。

美以伊戰爭已對曾承諾「不打新戰爭」的范斯造成政治負擔。當初川普選擇范斯作為副手時，支持者譽他為新右派的先鋒，將鞏固共和黨對強勢軍事干預的反對。如今，包括保守派電視評論家卡爾森在內的老盟友，已轉為批評川普政府。川普近日則反擊這些「讓美國再次偉大」（MAGA）的批評者，稱他們是「魯蛇」與「蠢蛋」。

根據美國政府外洩的Signal群組對話顯示，范斯曾私下警告政府不要攻擊葉門的「青年運動」叛軍，並長期對伊朗政權更迭的前景表示懷疑。一位資深官員表示，川普了解范斯的反干預立場，但仍支持其執行任務。

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