牽扯艾普斯坦案 梅蘭妮亞白宮6分鐘談話澄清

美國第一夫人梅蘭妮亞十日在白宮發表電視談話，澄清外界對她與已故性犯罪富豪艾普斯坦關係的質疑。（路透）

美國第一夫人梅蘭妮亞九日罕見在白宮發表談話，澄清網路上流傳她與已故性犯罪富豪艾普斯坦之間的關係，指自己與艾普斯坦沒有絲毫牽扯，對其犯罪行徑毫無所知，也非當中的受害者，「把我與可恥的艾普斯坦連繫起來的謊言必需在今日終止」。

在不到六分鐘的談話中，梅蘭妮亞指控多年來社群媒體流傳著有關她與艾普斯坦的造假影像和說法，痛斥散播謠言者「缺乏道德準則、謙遜與尊重」。兩人最為人所知的影像，是一張梅蘭妮亞和川普與艾普斯坦及其伴侶麥斯威爾，四人在佛州海湖莊園的合照。梅蘭妮亞說明，她與川普是在一九九八年紐約市的一場派對中偶然相識，而非由艾普斯坦介紹。

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梅蘭妮亞指出，她與艾普斯坦首次見面，是二〇〇〇年陪同川普出席一場活動期間，「在那之前，我從未見過艾普斯坦，對他的犯罪行徑毫不知情」、「我和他從來不是朋友」。梅蘭妮亞強調，自己從沒有登上艾普斯坦的專機或造訪其私人島嶼，也「從未受到與艾普斯坦對未成年性販運、剝削其它可恥行徑有關的法律控訴」。她敦促國會召開艾普斯坦犯罪受害者的公共聽證會，「給予這些受害者在誓詞下作證的機會」。

不過，艾普斯坦受害者團體並不接受，痛批梅蘭妮亞意圖將責任轉嫁給受害者，呼籲司法部釋出所有剩餘相關文件和記錄。美國前司法部部長邦迪近日遭撤換，傳出原因包括川普不滿邦迪對艾普斯坦案的處理方式。

美國有線電視新聞網分析指，梅蘭妮亞的動機雖是澄清，卻在政治上適得其反。她支持受害者發聲的表態，無意中賦予艾普斯坦案倖存者正當性，使白宮難以再忽視此案；同時，她讓自己落入政治陷阱，民主黨議員已順勢呼籲她前往國會作證。川普在事後稱他對這場談話事先「一無所知」，卻有知情人士透露「總統知情」，更凸顯白宮內部的混亂。

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