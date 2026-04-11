傳中幕後促成美伊停火 川習會添籌碼

中國國家主席習近平與伊朗總統裴澤斯基安在二〇二五年九月二日於北京會面的檔案照。（路透）

美伊將於十一日展開談判，試圖為中東戰事劃下停火句點。外界評估，此次談判能夠推進，中國的幕後斡旋扮演決定性角色，而伊朗因為不信任美國與以色列，要求中國擔任「保證人」的角色，此舉可望在下月「川習會」中，為中國國家主席習近平增添處理貿易問題的談判籌碼。

彭博報導，為籌辦會談，巴國在首都伊斯蘭馬巴德採取空前嚴密維安，有如軍事堡壘。主要道路被貨櫃阻塞，士兵在街頭巡邏。由於市府臨時宣布九、十日為假期，多數商家已暫停營業。代表團入住的「塞雷納飯店」九日就開始封鎖，要求房客退房，從十到十一日全面包場。附近曾在二〇〇八年遭到恐攻的萬豪飯店也同樣實施封鎖。

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法新社引述一位巴國高層官員指出：「在達成停火的那晚，希望一度渺茫，但中國介入說服伊朗同意初步停火。」美國總統川普宣布停火後，也向法新社證實，是中國促使伊朗坐上談判桌。

亟需波灣石油 不得不斡旋

美聯社報導，三名外交官證實，身為伊朗石油最大買家的中國，利用其影響力促使伊朗重返談判桌。因伊朗關閉荷姆茲海峽，對高度依賴波斯灣石油的中國經濟造成直接壓力，也促使北京尋求與巴國協商，協助斡旋停火。

中方已私下表示，美伊雙方必須妥協才能達成協議。消息人士透露，北京也打算施壓川普，要求將撤銷對與伊朗往來中國企業的制裁，作為潛在和談方案的一部分。這為習近平在「川習會」提供了實質談判籌碼。

法新社報導，伊朗並不信任美以，因此要求談判必須有保證人，「而中國被要求擔任擔保方」。至於另一個伊朗能接受的俄羅斯則不受歐洲聯盟歡迎，所以中國是最佳人選。不過，華盛頓郵報指出，中方不願捲入衝突，對此十分猶豫。

美國前亞太助卿羅素分析，北京認為川普的實力受到削弱，因此當前靜觀其變，既要保護中國利益，避免與美直接衝突，同時又和波灣盟國保持好關係，並與最終掌權的伊朗領導層合作。

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