對和談樂觀 川普再施壓伊朗解封航運

巴基斯坦為迎接十一日的美國與伊朗談判，首都伊斯蘭馬巴德十日戒備森嚴，美伊雙方代表預定會晤的「紅區」不僅全面封鎖道路，更有武裝士兵站哨巡邏。（法新社）

美國與伊朗代表團十一日於巴基斯坦首都伊斯蘭馬巴德談判前夕，美國總統川普再對伊朗施壓，批評德黑蘭在允許貨輪航行關鍵能源航道荷姆茲海峽一事上處理得一蹋糊塗，但也對與伊朗達成協議的可能性感到樂觀。

川普十日發文指出，據報伊朗對穿越荷姆茲海峽的油輪徵收過路費，「他們最好別這麼做。若真是如此，那最好馬上停止！」。另一篇貼文寫道，「你們很快就會看見石油流過（荷姆茲海峽），無論有無伊朗協助，反正這對我來說沒有差別」。同日的第三則貼文中，川普批評伊朗在允許石油通過荷姆茲海峽事務上「處理得一蹋糊塗，有些人會說是顏面無光。這不是我們說好的協議！」

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在接受NBC新聞電話專訪時，川普語調和緩，認為伊朗當局發表的公開評論無法完全反映全貌，德黑蘭當前領導層實際上更為理性，自己也對與伊朗達成協議抱持「樂觀態度」。

美聯社報導，鑒於領銜談判的美國副總統范斯缺乏專業外交背景，過往美國參與的戰爭中，似乎也沒有由副總統負責協商停火或和平協議的前例，使專家學者對川普的任命感到好奇。不僅如此，還傳出范斯拒絕介入外國事務的外交立場，使德黑蘭要求他加入談判的傳聞。白宮並未說明談判細節，強調國家安全會議、國務院和五角大廈會從中支援。

至今尚未在公眾面前亮相的伊朗新任最高領袖穆吉塔巴，持續透過文字、書面形式對外發聲。在通訊軟體Telegram聲明中，誓言「絕對會把荷姆茲海峽的管理帶向新階段」，並重申對戰爭損害賠償的要求。

另一份透過國營電視台發表的書面聲明中，穆吉塔巴表示，伊朗不尋求，也無意與美以進行戰爭，但也強調在任何環境、條件下皆不會放棄自身合法權利，以及對黎巴嫩激進組織真主黨在內的「抵抗陣線」傳達團結立場。穆吉塔巴還呼籲伊朗人民走上街頭表達訴求來影響談判結果。

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