俄潛艦偵察海纜 英軍監控整月驅離

英國海空軍歷時一個月，與盟國合作監控並驅離三艘試圖對北大西洋海底關鍵基礎設施進行偵察的俄羅斯潛艦。圖為追蹤俄國海軍護衛艦與潛艦的英國皇家海軍梅西河號巡邏艦。（路透檔案照）

英國國防大臣希利九日召開記者會證實，英國皇家海軍與空軍歷時一個月，成功追蹤並驅離三艘試圖對北大西洋海底關鍵基礎設施進行偵察的俄羅斯潛艦。希利強調，俄方試圖趁中東局勢動盪之際祕密行動，但英軍已「徹底揭露其意圖」。

希利表示，此次行動範圍並非英國領海，而是距離海岸線延伸至二百海浬的專屬經濟區（EEZ）。遭監控的俄方潛艦包括一艘「阿庫拉級」核子動力攻擊潛艦，作為誘餌。另外還有兩艘隸屬俄羅斯深海研究總局（GUGI）的特種深海潛艦，具備偵察及潛在破壞海底電纜與管線的能力。挪威國防部表示，俄羅斯的這項行動發生在挪威與英國的海域內及周邊地區。

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英軍動員約五百人，派遣皇家海軍戰艦與P-8海上巡邏機，並與挪威等盟國合作，對俄方潛艦進行全天候監控。希利指出，阿庫拉級潛艦在全程遭鎖定後已撤退返俄；兩艘GUGI潛艦則在持續監控下，近日終於離開英國海域，向北返航。

希利在記者會向俄國總統普廷喊話：「我們看見你在我國海纜與管線上的活動，…任何試圖破壞這些設施的行為都不會被容忍，並將面臨嚴重後果。」他補充，目前尚無證據顯示相關基礎設施已遭損壞，但英國將與盟友合作進一步確認。

俄羅斯深海研究總局（GUGI）擁有特製水面艦艇與潛艦，平時用於偵測海底基礎設施，戰時則可破壞或摧毀這些關鍵連結。自俄國入侵烏克蘭以來，北約與英國對莫斯科可能威脅海底電纜及管線的風險日益警覺。去年，北約已因波羅的海海底電纜遭切斷事件啟動「波羅的海哨兵」巡邏行動，今年更進一步推動「北極哨兵」。

希利表示，此次行動證明英軍具備「偵測、嚇阻及必要時回應」的能力，以保護英國關鍵基礎設施。目前俄羅斯駐倫敦大使館尚未對英國國防部的聲明作出正式回應。

英國海空軍歷時一個月，與盟國合作監控並驅離三艘試圖對北大西洋海底關鍵基礎設施進行偵察的俄羅斯潛艦。圖為一艘在不知名海域航行的俄國潛艦。（路透檔案照）

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