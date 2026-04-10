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    首頁 > 國際

    川普會北約秘書長 大爆不滿

    2026/04/10 05:30 國際新聞中心／綜合報導
    北約秘書長呂特八日前往白宮與美國總統川普進行不公開會談。（法新社）

    北約秘書長呂特八日前往白宮與美國總統川普進行不公開會談。（法新社）

    美國總統川普八日在白宮與北大西洋公約組織（NATO）秘書長呂特舉行閉門會談後，再次表達對北約的不滿。美國華爾街日報更報導，川普政府正考慮懲罰未協助美國的北約成員國，可能將美軍撤出並轉部署至東歐。

    川普在會談前曾暗示可能考慮退出北約，原因是成員國在伊朗封鎖荷姆茲海峽、導致油價飆升之際，未回應他協助美國的呼籲。會後他發文：「北約在我們需要他們的時候不在那裡，如果我們再次需要，他們也不會在。」他也對北約在格陵蘭問題上的立場表示憤怒，發文稱「別忘了格陵蘭，那塊龐大、管理不善的冰塊！」

    考慮從德國西班牙撤軍 轉至東歐

    華爾街日報報導，可能被懲罰的國家包括西班牙與德國。西班牙是北約唯一未承諾將國防支出提升至國內生產毛額（GDP）五％的國家，且曾阻止美軍使用其領空。德國高階官員則因批評伊朗戰爭而惹惱華府。可能受益的國家包括波蘭、羅馬尼亞、立陶宛與希臘，這些東歐國家國防支出佔比位居聯盟前茅。目前美國在歐洲駐軍約八．四萬人，此舉可能導致更多美軍靠近俄羅斯邊境，甚至可能關閉至少一座美國在歐洲的基地。

    白宮新聞秘書李威特表示：「過去六週，北約背棄了美國人民，而正是美國人民在資助他們的國防，這相當可悲。」然而，美國國會已於二〇二三年通過法律，禁止任何總統未經國會批准退出北約。當時推動該法案的正是現任國務卿魯比歐。

    呂特會後向媒體表示，這是「非常坦誠、非常公開的討論」，但對川普是否表態退出北約未直接回應。魯比歐八日上午已先行與呂特會面，討論伊朗戰爭、俄烏戰爭談判及「增加北約盟友協調與責任分擔」等議題。

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