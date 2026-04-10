伊朗談判團 議長務實 外長善交際

伊朗外長阿拉奇。（歐新社）

美國和伊朗在巴基斯坦的談判，據悉伊朗將由國會議長卡利巴夫和外交部長阿拉奇率領談判。卡利巴夫出身伊斯蘭革命衛隊，對美時有強硬言論，但作風也務實；阿拉奇為地毯商人之子，以交易手腕見長。

在伊朗最高領導階層多名要員在美國和以色列開戰之初遭狙殺後，曾任革命衛隊司令、德黑蘭市長、國家警察總長的卡利巴夫，現在是串起伊朗政治、安全和神權菁英的關鍵人物。卡利巴夫在一九八〇年伊拉克入侵伊朗後，加入新成立的革命衛隊，並在軍中快速竄起。他長期以來被視為已故最高領袖哈米尼的門生，同時也是繼任者、哈米尼之子穆吉塔巴的心腹。

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不過，在這些強硬色彩之外，卡利巴夫也以現代派和務實主義者建立自己的名聲。能夠與革命衛隊和神權統治階層有效溝通，或許是他成為與華府談判人選的原因之一。

二〇二四年起出任外長的阿拉奇行事溫文，擔任外長之前，曾在促成二〇一五年伊朗核協議的多年談判中擔任重要角色，並因此搏得棘手談判大師的名聲；出任外長後，也獲前最高領袖哈米尼欽點，率領多輪與美國特使魏科夫的談判。

具有英國肯特大學政治學博士學位的阿拉奇行事溫文，政治內幕消息人士形容他冷靜、有耐心，但也具戰鬥性和韌性，是伊朗建立神權統治政權以來，最有權勢的外長。

出身伊斯法罕富有的地毯商之家，阿拉奇投身外交工作之前，曾加入伊斯蘭革命衛隊，打過兩伊戰爭。一名伊朗高層官員說，儘管阿拉奇是與哈米尼關係密切的政治核心圈人士，但是他始終與各派系的「政治紛爭和內鬥」保持距離，並且與有權有勢的革命衛隊與所有派系維持良好關係。

伊朗國會議長卡利巴夫。（法新社）

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