范斯率隊談判 中東美軍持續待命

巴基斯坦為主辦美國與伊朗的會談，九日在首都伊斯蘭馬巴德的外交部外設立路障與攔檢點。（美聯社）

美國與伊朗八日達成的兩週停火共識已搖搖欲墜，隨時有破局可能。白宮九日宣布，美方將由副總統范斯率領特使魏科夫、川普女婿庫希納組成的代表團，十一日赴巴基斯坦首都伊斯蘭馬巴德與德黑蘭直接談判。美國總統川普則警告，美軍軍力將持續在中東地區待命，協商失敗將導致戰事重大升級。

巴基斯坦會談將是自一九七九年伊朗革命以來，美伊雙方最高層級的接觸，也將是范斯政治生涯中最具挑戰性的任務，考驗其一貫避免與伊朗開戰，並傾向透過外交途徑達成協議的主張。范斯八日在布達佩斯表示，川普總統對與伊朗「取得進展感到不耐」，並強調若伊朗官員不真誠參與，「他們會發現川普總統不是好惹的」。

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川普九日在社群媒體發文，美軍及武器仍會在伊朗周邊待命，直到「真正協議」達成並徹底遵守為止。若伊朗不願遵從，便會重新發動規模、強度前所未見的火力行動。白宮新聞秘書李威特指出，不讓德黑蘭具備發展核武能力和條件是川普絕不退讓的紅線。

伊朗駐巴基斯坦大使穆哈丹在社群媒體寫道，伊朗代表團九日晚間抵達巴基斯坦，準備就德黑蘭提出的十點停火提案進行嚴謹談判，「儘管以色列政權數度違反停火引發質疑，巴基斯坦總理夏立夫仍歡迎伊朗代表團前來進行嚴謹談判」。

波灣地區軍事攻擊強度減緩

波斯灣地區九日的軍事攻擊強度似乎有所減緩，並首次在夜間未接獲其他國家通報遭受攻擊。不過，巴林國防部表示，在過去廿四小時內仍攔截了七架無人機。在戰爭中承受伊朗最猛烈攻擊的阿拉伯聯合大公國，對停火協議態度保留。阿聯並未表示歡迎，而是稱正尋求釐清，確保伊朗完全履行協議，且無條件重新開放荷姆茲海峽。

美國副總統范斯將代表美國率團前往巴基斯坦與伊朗代表團談判。（美聯社）

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