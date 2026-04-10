伊又關閉荷姆茲海峽 提替代航線

擔憂遭美伊戰爭波及，貨輪停泊在荷姆茲海峽入口處附近的阿拉伯大公國與阿曼交界領海。（路透檔案照）

稱主要航道內可能存在水雷

伊朗當局九日表示，由於以色列對黎巴嫩進行轟炸違反停火協議，已關閉荷姆茲海峽的航運，並公布荷姆茲海峽的替代航路圖，理由是主要航道內可能存在水雷，對航行安全構成威脅。

意圖向美國施加壓力

該航路圖由伊朗半官方的ISNA與塔斯尼姆兩家通訊社公布，暗指該國伊斯蘭革命衛隊在戰爭期間曾於荷姆茲海峽佈設水雷。此舉被解讀為在美伊停火協議前景不明之際，向美國施加壓力。

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報導引述革命衛隊的聲明指出：「為遵守海事安全原則並避免可能與水雷發生碰撞，船舶應改行替代航線。」該替代路線更靠近伊朗本土的拉拉克島附近水域，部分船隻在戰爭期間曾被觀察到行經此路徑。該圖的日期標示為二月廿八日至四月九日，目前尚不清楚革命衛隊是否已清除該航線上的任何水雷。

伊朗副外交部長哈蒂布扎德九日向英國廣播公司（BBC）表示，由於以色列「故意嚴重違反停火協議」，伊朗已關閉荷姆茲海峽。他補充說，一旦美國停止在中東地區的「侵略」、以色列停止攻擊黎巴嫩，伊朗將依照「國際規範與國際法」允許船隻通過荷姆茲海峽。

針對伊朗再度關閉海峽，美國白宮新聞秘書李威特直言此舉「令人完全無法接受」，並重申川普總統要求海峽「立即、迅速且安全地重新開放」。

根據能源分析機構Kpler數據顯示，停火首日僅四艘開啟自動識別系統（AIS）的船隻通過海峽，未包含關閉AIS追蹤器的「暗黑艦隊」。由於市場對停火存疑，國際油價九日升至每桶九十七美元以上。美國有線電視新聞網（CNN）引述MarineTraffic資料指出，截至九日上午，波斯灣仍有大量船舶滯留，包括逾四百艘油輪、卅四艘液化石油氣船與十九艘液化天然氣船。

波斯灣仍有大量船舶滯留

與此同時，彭博九日報導，美國已要求北約歐洲盟友在數日內提出確保航道安全的具體計畫。此要求在川普與北約秘書長呂特會晤，以及在五角大廈與國務院相關會議中提出。由英國主導、逾四十國參與的聯盟，先前承諾在戰事停止後協助重開這條承載全球約兩成油氣運輸的要道。法國外長巴霍表示，各國正敲定最終護航方案，法國總統馬克宏稱約十五國準備參與。義大利總理梅洛尼則警告，若伊朗對通行加徵費用，恐引發難以預測的經濟後果，強調必須完全恢復航行自由。

根據俄羅斯塔斯社九日引述一名伊朗高層消息人士報導，伊朗在停火協議中，同意每天最多允許不超過十五艘船隻通過荷姆茲海峽。然而，自七日晚間停火協議宣布以來，實際通行數量遠低於此上限。

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