美伊協議要求差距大 停火只是拖時間

美國和伊朗達成停火協議，德黑蘭居民八日走上街頭焚燒美國和以色列國旗，抗議美以侵略。（路透）

美國和伊朗同意停火兩週，雙方都宣稱勝利，不過，雙方目前對於最終完全結束這場戰爭所提出的條件，立場差距甚大，智庫學者以及前美國政府中東談判官員指出，停火協議暫時讓情勢降溫，但是遠談不上解決根本分歧。

「戰術勝利」未解決根本問題

紐約時報分析指出，川普將言論恫嚇升高到「天文等級」的手段奏效，或許更使他認為，過去房地產業界學到的戰術：提出極大化要求，在地緣政治上也有用。

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然而，這一場「戰術勝利」並未解決導致這場戰爭的任何一個根本問題。伊朗伊斯蘭革命衛隊支持的神權政府依然掌權，伊朗的核武庫存也還在，德黑蘭也透過這場戰爭，展現出他們挺得過一萬三千次針對性打擊，並且透過掐住全球原油運輸航道，進行一場令人印象深刻的不對稱戰。

另一方面，川普的政治基本盤出現裂痕，部分支持者指控違背其不捲入中東贏不了的戰爭之承諾；飆漲的能源價格是否如川普所說，將在戰後回落也有待觀察。美國的波斯灣盟邦則驚覺於，其基礎設施可輕易地成為伊朗飛彈、無人機攻擊目標。

現在川普也要向美國和全世界證明，這場戰爭從一開始就值得一戰，為此，他得證明已使伊朗不再有機會打造核武，也不再能牢牢掌控荷姆茲海峽，然而，在這一點上，伊朗對停火協議的聲明埋下不祥之兆。

美國智庫「戰略暨國際研究中心」（CSIS）中東計畫主任雅庫比安表示，「伊朗說未來兩週將允許自由通過荷姆茲海峽，但是是在與伊朗武裝部隊協調下，若美國同意這一點，這會是向伊朗一大讓步」。智庫「新美國安全中心」（CNAS）執行長方登指出，難以相信美國和世界可接受伊朗無限期維持控制荷姆茲海峽，「這會是比戰前情況更糟糕的結果」。

方登指出，伊朗就停火協議提出的十點要求，與美國要求的落差之龐大，就連要在兩年內達成協議都需要非常巧妙手腕的「外交柔術」，更別說要在兩週內達成。反觀前總統歐巴馬，在和平時期都需花上兩年半才談成二〇一五年簽訂的伊朗核協議。

除了核武，若川普與伊朗繼任最高領袖穆吉塔巴為首的政府談判，最後卻反而鞏固新政府權威，則有遭指出賣伊朗人民之虞。美國政府中東談判代表米勒向華盛頓郵報表示，若談判後能維持停火，將清楚顯示：「政權更迭已被排除，當前政權正在正當化」。

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