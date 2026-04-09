荷姆茲海峽最快今天「有限度」開通

美國與伊朗達成停火協議後，法國總統馬克宏表示，已有約15個國家參與由法國主導的規劃，協助恢復荷姆茲海峽的航運交通。（路透檔案照）

就在美國總統川普宣布美伊已達成停火兩週的協議後，一名參與談判的伊朗高官透露，伊朗可能會在美伊代表於巴基斯坦會面前的九日或十日，在其控制下有限度地開通荷姆茲海峽；在此同時，法國總統馬克宏表示，超過十五國在其帶領下計畫促進恢復荷姆茲海峽的航運。

這名伊朗官員告訴路透，倘若能就談判架構達成共識，荷姆茲海峽「可能會在伊朗的控制下有限度地開放」，打算通過的船隻將強制與伊朗軍方協調。這名官員還說，美伊停火協議雖然脆弱，伊方仍偏好和平長存；但若美國故技重施，「伊朗也不怕重新開戰」。

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船舶追蹤網站MarineTraffic八日表示，在伊朗同意將重啟荷姆茲海峽作為停火協議的一部分後，已有兩艘船舶通過該航道。

馬克宏稱約15國已動員規劃 促成航行自由

馬克宏八日在與顧問以及內閣成員召開國防會議一開始時表示，在法國的帶領下，目前有約十五國已動員參與規劃，與伊朗合作促使落實恢復荷姆茲海峽航運。報導中並未提及是哪十五國，但包括歡迎美伊停火的法國、義大利、德國、英國、加拿大、丹麥、荷蘭、西班牙與歐盟領袖發表聯合聲明，呼籲必須在未來數日透過外交手段迅速與永久地結束戰爭…「我們的政府將協助確保荷姆茲海峽的航行自由」。

英國外交大臣古柏表示，英國將與航運、保險與能源部門合作，「盡快」重拾對荷姆茲海峽的信心；但義大利副總理薩爾維尼說，即便美伊停火，若無聯合國授權，義大利不會派船協助維持荷姆茲海峽治安。

紐約時報報導，即便美伊最終永久停火，各國領袖，特別是歐洲國家領導人，仍得致力修復因這場戰爭而受損的經濟安全環境，及面對川普反覆無常時無計可施的無奈。丹麥外長拉斯穆森暗示不必高興太早，西班牙總理桑傑士暗嗆川普「西班牙不會因為朝世界縱火的人提著水桶出現就為其鼓掌」。

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